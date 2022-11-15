الامارات | «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر» يتصدر شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر» شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وفق الأرقام التي أعلنتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة أول من أمس.

ومع تحقيقه 180 مليون دولار من الإيرادات المقدّرة بين الجمعة والأحد الماضيين في الولايات المتحدة وكندا، احتل هذا الفيلم من عالم «مارفل» المرتبة 13 من بين أكثر الأفلام ربحاً في التاريخ في الأسبوع الأول لإطلاقها، وفقاً لموقع «بوكس أوفيس موجو» المتخصص. وعلى الصعيد الدولي، حقق الفيلم 150 مليون دولار إضافية.

ويقدّم فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر» تحية لتشادويك بوزمان، نجم الفيلم الأول من «بلاك بانثر» والذي توفي عام 2020 بسرطان القولون عن 43 عاماً. ويظهر الممثل في الإصدار الجديد مرات عدة في مشاهد استذكار للماضي.

وكان فيلم «بلاك بانثر» (2018)، أول فيلم لبطل خارق أسود، أصبح ظاهرة ثقافية وحقق أكثر من 1.3 مليار دولار من الإيرادات، ورشّح لسبع جوائز أوسكار بينها جائزة أفضل فيلم سنة 2019.

وحل في المركز الثاني البطل الخارق «بلاك آدم» الذي بقي متصدّراً شباك التذاكر في أميركا الشمالية لثلاثة أسابيع، مع تحقيقه إيرادات بلغت 8.6 ملايين دولار. والفيلم مقتبس من قصص «دي سي كوميكس» المصوّرة ويؤدي فيه دواين «ذي روك» جونسون دور تِث آدم، وهو عبد قديم يتمتع بقوى خارقة، وجد بعد تحرره من السجن الذي أمضى فيه زمناً طويلاً جداً أن العالم تحوّل وأصبح عدائياً.

وحافظ الفيلم الكوميدي الرومانسي «تيكت تو باراديس» على المركز الثالث محققاً 6.1 ملايين دولار. ويضمّ هذا العمل نخبة من النجوم، في مقدّمهم جوليا روبرتس وجورج كلوني اللذان يؤديان دوري زوجين سابقين يضعان خلافاتهما جانباً، ويسافران إلى بالي للحيلولة دون زواج ابنتهما الذي يعتبرانه متسرعاً جداً. وجاء فيلم «إنزو ذي كروكو» المقتبس من كتاب للأطفال في المركز الرابع محققاً إيرادات بلغت 3.2 ملايين دولار.

وتراجع إلى المركز الخامس فيلم الرعب النفسي «سمايل» مع 2.3 مليون دولار.