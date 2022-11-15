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أخصائي تغذية يحذر من تناول الأكل بشكل سريع.. يسبب مشاكل صحية

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القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الطعام بسرعة- تعبيرية

الطعام من الأمور الأساسية اليومية، وخاصة تناول 3 وجبات رئيسية الفطار والغذاء والعشاء وهو أمر متعارف عليه، ولكن هناك خطأ يقع فيه بعض الأشخاص بدون قصد أو عند شعورهم بالجوع الشديد وهو تناول الأكل بشكل سريع جدا بدون مضغه جيدا.

وحذر الدكتور محمد عربي، أخصائي التغذية من عادة تناول الأكل سريعا لأنه يسبب مشاكل صحية للشخص ونصح بالحرص والتركيز على مضغ الطعام جيدا، ويقدم فيما يلي الأضرار الناتجة عن ذلك.

أضرار تناول الأكل بسرعة

- يسبب تناول الطعام سريعا إلى الإفراط في كمية الأكل.

- عدم الاستمتاع بمذاق الطعام خلال تناوله.

- يسبب تناول الطعام سريعا مشاكل في الجهاز الهضمي

- يؤدي إلى زيادة الوزن أي السمنة.

- زيادة معدل السعرات الحرارية اليومية عن الطبيعي.

- ارتفاع في نسبة السكر في الدم.

- قلة النشاط البدني.

- الشعور بانتفاخ.

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نصائح للبُعد عن تناول الطعام سريعا

نصح العربي للبُعد عن تناول الطعام سريعا، يمكن استخدام الشوكة والسكينة للأكل، والابتعاد عن تناول الوجبات أمام التليفزيون أو الكمبيوتر حتى لا تفقد تركيزك في كمية الأكل أو السرعة في المضغ.

كما يجب التركيز على مضغ الطعام جيدا قبل البلع، وعدم تناول المشروبات الغازية أثناء تناول الطعام. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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