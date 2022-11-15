الامارات | أسبوع دبي للتصميم يختتم «الرحلة الثامنة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بنجاح لافت، اختتمت أول من أمس، في حي دبي للتصميم، فعاليات النسخة الثامنة من أسبوع دبي للتصميم، الذي استقطب عشرات الآلاف من الخبراء والمتخصصين والمهتمين، وسط مشاركة 360 جهة، بما في ذلك 200 علامة تجارية إقليمية ودولية، و120 مصمماً من داخل الإمارات، جسدوا مدى تطوّر المشهد الإبداعي في الدولة. ورفع الحدث شعار «التأثير عبر التصميم»، وتركّزت المعارض والأعمال التركيبية والمتاجر النموذجية والجلسات الحوارية وورش العمل حول التصميم من أجل مستقبل مستدام.

وقالت نائب الرئيس لحي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم خديجة البستكي: إن «دبي نجحت في توفير بيئة أعمال تنافسية داعمة للابتكار استقطبت كبرى الشركات العالمية والمواهب والكفاءات المهنية المتميزة من أنحاء العالم، بما في ذلك المتخصصة في مجالات التصميم والإبداع.. وفخورون في حي دبي للتصميم بالدور المحوري الذي نضطلع به لدفع عجلة الاقتصاد الإبداعي». وأضافت «يسرنا تقديم فعاليات ومنصات مبتكرة مثل أسبوع دبي للتصميم وأسبوع الموضة العربي، إلى جانب مجموعة من الفعاليات التي تحفّز على الإبداع، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً إقليمية وعالمية رائدة للإبداع، ويعزز موقع الإمارة بوصفها أول مدينة مبدعة في المنطقة ضمن شبكة «اليونسكو» للمدن المبدعة».