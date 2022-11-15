الامارات | طيران الإمارات و«السهام الحمراء».. معاً في سماء دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت طيران الإمارات، أن إحدى طائراتها ستواكب جولة فريق سلاح الجو الملكي «السهام الحمراء» في أجواء دبي، الخميس المقبل، احتفالاً بانطلاق بطولة «دي بي وورلد» للغولف. وستحلق طائرة A380 وست طائرات من فريق «السهام الحمراء» بتشكيل واحد، بدءاً من عقارات جميرا للغولف وعلى طول شارع الشيخ زايد وبالقرب من برج خليفة.

وستتوافر الفرصة أمام الجمهور لالتقاط الصور والفيديوهات للتشكيل الجوي، بعد غد بين الساعة الـ12 والواحدة ظهراً أثناء عبوره في أجواء مدينة دبي.