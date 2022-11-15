الامارات | معرض دائم يضم 10 آلاف عمل لجاكوميتي في باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيقام متحف - مدرسة ألبيرتو جاكوميتي، الذي سيضم أكبر مجموعة في العالم من أعمال الفنان (1901-1966)، في ساحة ليزانفاليد في باريس عام 2026، على ما أعلنت مؤسسة جاكوميتي أمس الاثنين.

وقالت مديرة المؤسسة، كاترين غرونييه، التي أنشأتها عام 2003 في باريس أنيت جاكوميتي أرملة الفنان السويسري، إن هذا المكان الجديد الذي سيقام تحت المحطة السابقة لساحة ليزانفاليد والذي تبلغ مساحته 6000 متر مربع، «سيضم متحفاً يعرض بشكل دائم وبالتناوب جزءاً كبيراً من نحو 10 آلاف عمل من أعمال جاكوميتي جمعتها المؤسسة ومعظمها غير متاح للجمهور حالياً».

وأضافت أنه سيضم أيضاً «معارض للفن الحديث والمعاصر تحاكي روح جاكوميتي» و«مدرسة إبداع غير مهنية تستهدف الجميع، أطفالاً وكباراً، من ذوي الخبرة والمبتدئين».