الامارات | زهرة آسيوية تحمل اسم المستشار الألماني

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شكرا لقرائتكم خبر عن زهرة آسيوية تحمل اسم المستشار الألماني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت سنغافورة اسم المستشار الألماني أولاف شولتس على نوع آسيوي من زهرة الأوركيد.
وفي حفل نظم في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، أمس، تم تعميد النبات الغريب باسم «رينانثيرا أولاف شولتس»، أثناء زيارة المستشار لسنغافورة.
وخلال الحفل وضع شولتس لافتة على الزهرة تحمل اسمها الجديد، وقال شولتس قبل ذلك «كي أكون صادقاً، لم أصبح سياسياً حتى تسمى نبتة باسمي. لكنني رغم ذلك أشعر بالتقدير».
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