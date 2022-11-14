الأبراج المتسامحة عند الإساءة إليها.. اعرف مين اللي هيقدرك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التسامح من الصفات المميزة التي يتصف بها البعض، ولا يمتلكها الكثير من الأشخاص ويفضلون الخصام بل ويحاولون الانتقام بسبب الإساءة التي تعرضوا لها.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر «هن»، أكثر الأبراج المتسامحة مع الآخرين ويقدر أصحابها المشاعر الإنسانية لدى الآخرين ويستمرون في علاقاتهم بهم.. اعرف مين اللي هيقدرك.

الأبراج المتسامحة

برج الجوزاء

صاحب برج الجوزاء لديه القدرة على التسامح الشديد مع الآخرين، كونه لا يحب أن يعيش في مشاعر سلبية وحزن ويفضل أن تكون حياته في سلام.

برج الميزان

أصحاب برج الميزان يتصفون بالتسامح الشديد مع الطرف المخطئ كما أنهم يعملون على التماس الأعذار لهم ولكن في حال تكررت الإساءة أكثر من مرة من الممكن أن يبتعدوا عنه.

برج القوس

صاحب برج القوس يتسم بالتسامح لأنه دائما ما يقدر العشرة بينه وبين الشخص الآخر.

برج الدلو

صاحب برج الدلو يتصف بالتسامح الشديد عندما يعتذر الشخص المخطئ عن إساءته له.

برج الحوت

أصحاب برج الحوت يتصفون بالتسامح الشديد كما أنهم يعملون على تقدير المشاعر الإنسانية.