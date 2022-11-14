نوع من الفواكه المجففة يقي من أمراض خطيرة.. تعرف عليه

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الزبيب من الفواكه المجففة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، ويمكن تناوله كتسالي أو إضافته على بعض الأطعمة مثل الأرز أو البقلاوة وغيرهما وربما لا يعلم البعض فوائده.

تقدم الدكتورة آية سامي، أخصائية التغذية عبر«هن»، فوائد الزبيب على الصحة وتنصح بالحرص على تناوله باستمرار ولكن باعتدال.

فوائد الزبيب على الصحة

- يعمل الزبيب على تقوية الذاكرة ويمكن للأطفال تناوله خاصة خلال المذكرة والامتحانات وكذلك لكبار السن لتحسين المخ.

- يقي الزبيب من مرض الزهايمر.

- يحتوي الزبيب على مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات.

- يمكن تناول الزبيب عند التعرض لضغوط عصبية أو إجهاد بدني.

- يقي الزبيب القلب من الأمراض.

- ينظم الزبيب ضغط الدم والدورة الدموية.

أخصائية التغذية: الزبيب يقي من سرطان الأمعاء

- يقلل من الكوليسترول الضار.

- يتخلص الزبيب من الإمساك.

- يعمل الزبيب على الوقاية من سرطان الأمعاء.

- يعالح الزبيب الحمى أي يساعد على خفض درجة حرارة الجسم.

- يقي من مرض الأنيميا ومفيد لأصحاب نفس المرض لاحتوائه على كمية كبيرة من الحديد والماغنسيوم.

- من الفواكه المجففة المناسبة للرياضيين كونه مصدر طاقة.

- يعمل الزبيب على تحسين ضخ الدم للعين.

- يحتوي الزبيب على الكالسيوم ما يجعله مفيد للعظام والمفاصل.

- يمكن للحامل تناوله وخلال الرضاعة أيضا من أجل زيادة نسبة الكالسيوم.