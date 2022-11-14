لايف ستايل

نصائح لـ مكياج عيون مثالي للعيون الواسعة والكبيرة.. استخدمي الألوان الغامقة

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

عيون سموكي- تعبيرية

العيون الكبيرة هي لوحة قماشية للتفنن فيها، فيمكنك وضع مكياج سموكي مثالي بطريقة بسيطة وسهلة، كما يمكنك الرسم بأغمق الظلال وأيضًا ظلال متعددة في نفس الوقت عن طريق مزج 3-4 ألوان معًا، وفيما يلي نصائح لعمل مكياج للعيون الكبيرة، بحسب ما نشر موقع «ستايل كريز» المتخصص في الموضة ولايف ستايل.

نصائح عند عمل مكياج سموكي للعيون الكبيرة

- جهزي جفونك ثم استخدمي الكونسيلر وكريم الأساس كالمعتاد لتفتييح المنطقة المحيطة بالعينين.

- إذا كانت عينيك واسعة للغاية ستحتاجين إلى التركيز على استخدام الألوان الغامقة والداكنة، عندما تريد أن تبدو عينيك أصغر، فإن الألوان الداكنة هي المفتاح.

- استخدمي ظلًا من البرونز أو البنفسجي الداكن وما إلى ذلك لأي لون مثل الأزرق أو الأخضر على جفونك الأمامية.

- بعد ذلك يمكنك مزج هذا الظل الغامق مع الظل القريب من الأسود من نقطة نهاية عينيك إلى أسفل عظام الحاجب.

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- استخدمي كمية صغيرة جدًا من اللون الأبيض اللامع على عظام الحاجب وذلك أيضًا في خط رفيع أسفل الحاجبين.

- حافظي على إضاءة مركز الجفون، مع وميض من الظل الأبيض تحت الحاجبين.

- استخدمي محدد العيون بظل أغمق، ويفضل أن يكون أسود داكنًا وخطًا سميكًا.

- ضع خط أسفل حافة جفنيك أيضًا، اجعليه متناسب باستخدام الكحل أو الكجل أو لاينر ما تفضله.

- استخدمي آي شادو على الجزء العلوي من الآيلاينر، سوف ينعم المظهر ويعطي عمرًا أطول لمكياجك.

- استخدمي الماسكارا مع الرموش الصناعية إذا كنتِ تريدين الحصول على عيون داكنة كبيرة ومثيرة.

- يمكنك تجعيد الرموش قبل وضع الماسكارا.

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- استخدمي الماسكارا على الرموش العلوية والسفلية دون أي قيود.

- أخرجي الماسكارا إلى الزوايا وتأكدي من أنها ثقيلة جدًا على الرموش الخارجية.

- يمكنك استخدام نقطة صغيرة جدًا من قلم الأبيض المتلألئ لنقطة بداية العيون بالقرب من الأنف.

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MO Nasa

MO Nasa

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