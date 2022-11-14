نصائح لـ مكياج عيون مثالي للعيون الواسعة والكبيرة.. استخدمي الألوان الغامقة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

العيون الكبيرة هي لوحة قماشية للتفنن فيها، فيمكنك وضع مكياج سموكي مثالي بطريقة بسيطة وسهلة، كما يمكنك الرسم بأغمق الظلال وأيضًا ظلال متعددة في نفس الوقت عن طريق مزج 3-4 ألوان معًا، وفيما يلي نصائح لعمل مكياج للعيون الكبيرة، بحسب ما نشر موقع «ستايل كريز» المتخصص في الموضة ولايف ستايل.

نصائح عند عمل مكياج سموكي للعيون الكبيرة

- جهزي جفونك ثم استخدمي الكونسيلر وكريم الأساس كالمعتاد لتفتييح المنطقة المحيطة بالعينين.

- إذا كانت عينيك واسعة للغاية ستحتاجين إلى التركيز على استخدام الألوان الغامقة والداكنة، عندما تريد أن تبدو عينيك أصغر، فإن الألوان الداكنة هي المفتاح.

- استخدمي ظلًا من البرونز أو البنفسجي الداكن وما إلى ذلك لأي لون مثل الأزرق أو الأخضر على جفونك الأمامية.

- بعد ذلك يمكنك مزج هذا الظل الغامق مع الظل القريب من الأسود من نقطة نهاية عينيك إلى أسفل عظام الحاجب.

- استخدمي كمية صغيرة جدًا من اللون الأبيض اللامع على عظام الحاجب وذلك أيضًا في خط رفيع أسفل الحاجبين.

- حافظي على إضاءة مركز الجفون، مع وميض من الظل الأبيض تحت الحاجبين.

- استخدمي محدد العيون بظل أغمق، ويفضل أن يكون أسود داكنًا وخطًا سميكًا.

- ضع خط أسفل حافة جفنيك أيضًا، اجعليه متناسب باستخدام الكحل أو الكجل أو لاينر ما تفضله.

- استخدمي آي شادو على الجزء العلوي من الآيلاينر، سوف ينعم المظهر ويعطي عمرًا أطول لمكياجك.

- استخدمي الماسكارا مع الرموش الصناعية إذا كنتِ تريدين الحصول على عيون داكنة كبيرة ومثيرة.

- يمكنك تجعيد الرموش قبل وضع الماسكارا.

- استخدمي الماسكارا على الرموش العلوية والسفلية دون أي قيود.

- أخرجي الماسكارا إلى الزوايا وتأكدي من أنها ثقيلة جدًا على الرموش الخارجية.

- يمكنك استخدام نقطة صغيرة جدًا من قلم الأبيض المتلألئ لنقطة بداية العيون بالقرب من الأنف.