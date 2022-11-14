الفيروس المخلوي التنفسي عند الأطفال.. الأعراض وطرق العلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفيروس المخلوي التنفسي، تصل نسبة إصابة الأطفال به حوالي 73%، فمعظم الأطفال في الوقت الحالي يعانون من دور برد شديد، يبدأ بارتفاع درجات الحرارة، ثم تزداد حدته، ويظن البعض إنه إما برد أو إنفلونزا، ولكنه عبارة عن فيروس يتنشر في تبديل الفصول وخاصة عن قدوم فصل الشتاء، وهو معروف بالفيروس المخلوي التنفسي، وفيما يلي كل ما تريدين معرفته عن هذا الفيروس بحسب الدكتورة الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، فلا داعي للهلع.

أعراضالفيروس المخلوي التنفسي rsv عند الأطفال

يعتبر الفيروس المخلوي التنفسي، نوع من أنواع البرد أو الإنفلونزا، يمكن تمييزه بسبب سرعة انتشاره بين الاطفال.

يجعل هذا الفيروس الطفل يعاني من سيلان أنف.

رشح شديد.

أحيانا ارتفاع في درجة الحرارة.

لا يمكن التفرقة بينه وبين نزلات الإنفلونزا والبرد العادية.

لكن بسبب سرعة انتشاره بين الأطفال، يجب إتباع تعليمات الوقاية.

واحدة من أهم تعليمات الوقاية هي عزل الطفل عن بقية الزملاء في المدرسة.

علاج الفيروس المخلوي التنفسي RSV للأطفال

عدد من النصائح يجب أن تتبعها الأمهات بالنسبة للأطفال الذين يذهبون المدرسةوهم مصابون بالفيروس المخلوي التنفسي، حيث يجب عدم الذهاب للمدرسة من الأساس، مع أخذ الاحتياطات الكاملة، ولا يعطي أدواته مثل الأطباق الورقية والمناديل الورقية لأحد.

يجب التنظيف المستمر والتهوية المستمرة، الحرص على إدخال الشمس إلى الغرفة، ويفضل عزله عن بقية أخواته وزمايله.

علاج الفيروس المخلوي التنفسي عند الرضع

بأما بالنسبة للأطفال الرضع في حالة ظلت درجة الحرارة في ارتفاع مستمر، فلابد من التوجه سريعًا لأقرب طبيب أطفال، لتجنب حدوث أي تلف في الاجهزة الحيوية للطفال، مع اتباع كافة الخطوات السابقة.

ومن بين النصائح أنه يجب الالتزام بالتغذية السليمة في شكل الخضروات للاطفال في عمر سنتين، يمكن أكل جزر أو جوافة، وفلفل رومي مع عصير ليمون على معظم الأطعمة.