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إيمي سمير غانم ترد على شائعات حملها بـ«صورة» من طفولتها

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إيمي سمير غانم

ظهر أمس الفنان حسن الرداد بمفرده على السجادة الحمراء خلال فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44 برئاسة النجم حسين فهمي، والتي تحمل اسم الفنان الراحل سمير صبري، بدون زوجته الفنانة إيمي سمير غانم ما جعل البعض يطلق شائعات بأنها حامل ولذلك لم تستطع الحضور للمهرجان مع زوجها، وهو ما دعاها للرد بطريقة غير مباشرة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

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إيمي سمير غانم في صورة من الطفولة

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورا لها مؤخرا وهي مرتديه ملابسة فضفاضة واسعة، إما كاب من الفرو، أو فستانا واسعا للغاية، ما وضعها في مرمى الشائعات، وكتبت البعض لها كثير من التعليقات عبر «إنستجرام»، متسائلين هل ملامحها متغيرة بسبب الحمل أم لا، فضلا عن توقع الجمهور حملها بسبب الملابس الفضفاضة، وآخرها غيابها أمس عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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إيمي سمير غانم تنشر صورة لها في طفولتها

وشاركت إيمي سمير غانم مجموعة من الصور لها وهي خارج مصر في باريس، وكذلك سافرت لعدة دول لمساندة زوجها في فيلمه الأخير، والذي يحمل اسم «تحت تهديد السلاح»، ومن بين الدول التي سافرت إليها هي دبي والرياض وجدة وألمانيا، وفي كل السفريات أثارت ملابس إيمي، الجدل خاصة مع اختفائها أمس.

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ونشرت إيمي صورة لها من طفولتها عبر خاصية «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك بعد حديث الجمهور عن حملها.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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