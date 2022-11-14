بريطانية تتخلى عن ارتداء الأحذية لسبب غريب.. تتسلق الجبال دونها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التخلي عن الأمور الحياتية الطبيعية أمر يهواه العشرات من الأشخاص بمختلف بلدان العالم، حيث تتعدد الدوافع نحو القيام بالأمر، سواء للمغامرة أو لأسباب متنوعة تختلف من شخص لآخر، ومؤخرًا قررت فتاة بريطانية التخلي عن ارتداء الحذاء، واختيار أسلوب حياة جديد لها للعيش حافية القدمين.

تخلي الفتاة البريطانية عن أحذيتها

وكشفت صحيفة «مترو» البريطانية، أن الفتاة التي تدعى «إل روبرتسون»، البالغة من العمر 25 عامًا، قررت التخلي عن ارتداء أي من أحذيتها أو نعالها، والعيش حافية القدمين، موضحة أن قدميها لم تكن أبدًا في حالة أفضل أبدًا، قبل اتخاذها هذا القرار.

وكشفت الفتاة البريطانية، عن أنها لم تشتري أي زوجًا جديدًا من الأحذية منذ عامين، وبدأت في المشي حافية القدمين بمختلف الأماكن التي تذهب إليها، لكن المحيطين بها حذروها من خطورة الأمر وإمكانية تعرض قدميها لإصابات متكررة بسهولة.

الفتاة البريطانية تدعو الناس للتخلي عن الأحذية

«أشعر بمزيدا من الأمان والثقة بدون ارتداء أحذية، فأنا دائمًا أسير حافية القدمين، ولا أشعر بالحرج ولكني أعتقد أن الآخرين لا يحبون ذلك».. وذلك وفق تصريحات الفتاة العشرينية.

لم تكتفٍ «إل» فقط بالتخلي عن ارتداء الأحذية، بل أنها تدعو أيضًا المحيطين بها للتخلي عنها حيث تصفها بـ«سجون القدم»، وذلك إلى جانب تسلقها أحد الجبال دون ارتداء أي شيء في قدميها وهو ما اعتبرته تحديًا كبيرًا لها.

وعن سبب اتجاه البريطانية العشرينية لهذا الأمر، هو شعورها بأن ارتداء الأحذية لا يعطي للقدم مساحتها في النمو بصورة طبيعية، إلى جانب رؤيتها أن اختناق القدم بداخلها قد يعرضها للكثير من الأمراض، قائلة: «لاحظت تغيرات جذرية في مظهر قدمي منذ أن أصبحت حافية القدمين، وعندما أنظر إلى أقدام معظم الناس، فإني أرى أن أصابعهم الصغيرة ملتوية جدًا وهي ليست طبيعية، وهذا ما فعلته الأحذية لأقدام الناس».