علاج الإنفلونزا للأطفال.. طرق طبيعية من المنزل لتخفيف حدة المرض

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتزايد معدلات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، لدى الأطفال مع بداية كل شتاء، حيث أن التقلبات الجوية، والبرودة والحرارة في نفس اليوم تؤدي إلى الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا، لذا يقدم التقرير التالي علاج الإنفلونزا للأطفال، ونصائح لحمايتهم من البرد، وذلك بحسب الدكتور فؤاد عودة، استشاري طب الأطفال، وموقع «هيلث لاين» الطبي المتخصص، ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc.

كيفية علاج الإنفلونزا لدى الأطفال

- ساعد طفلك على الشفاء من فيروس الإنفلونزا بالغرغرة بالماء المالح.

- الماء أو العصير أو الحساء الدافئ أو ماء الليمون الدافئ مع بعض العسل والزنجبيل يساعد على تخفيف أعراض الإنفلونزا، والاحتقان ومنع الجفاف، كما يجب تجنب والقهوة والمشروبات الغازية التي يمكن أن تزيد الجفاف سوءا.

- الراحة والبقاء رطبًا.

- مشروب الزنجبيل الساخن، يمنح راحة كبيرة لمرضى نزلات البرد والإنفلونزا، حيث يعتبر شاي الزنجبيل وسيلة رائعة لتهدئة التهابات الحلق.

- تظهر بعض الأبحاث أيضًا أن الأعشاب قد تكون فعالة في تقليل أعراض البرد.

- يلعب فيتامين سي دورا مهما في مكافحة الفيروسات، وتحتوي الكثير من الفواكه والخضراوات عليه، ومنها ماء الليمون والبرتقال والجريب فروت والخضراوات الورقية والفلفل بإضافة عصير الليمون الطازج إلى الشاي الساخن مع العسل، وشرب عصير الليمون الساخن يساعدان في تقليل البلغم.

- يجب الإشارة إلى أن هذه العلاجات لا تشفي أو تعالج الزكام، ولكن يمكنها فقط تقليل حدة الأعراض وتسهيل التعامل معها.

نصائح لتجنب الإصابة بالإنفلونزا

- يقلل لقاح الإنفلونزا من فرص الإصابة بالفيروس كما يقلل من احتمالية الإصابة بمرض شديد في حال العدوى.

- يفضل ارتداء الكمامة في الأماكن العامة وغسل اليدين بشكل متكرر والمحافظة على مسافة أمان، لأن فيروس الإنفلونزا مثل كورونا ينتقل بالطريق التقليدية الرزاز وملامسة أشياء بها فيروس.

- يجب الاحتفاظ بالأدوية الضرورية الجيدة في حال مرضت واضطررت للبقاء في المنزل، ومن هذه الأدوية خافض حرارة، مسكن آلام، شراب السعال، ميزان حرارة، مضاد التهاب.