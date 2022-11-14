طبيبة توضح علاج نزلات البرد للحامل: «اشربي السوائل الخافضة للحرارة والفيتامينات»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تصيب نزلات البرد، الإنسان في فصل الشتاء، وتسبب أضرارا للجيوب الأنفية والصدر ، وتتعدد أعراض البرد، من بينها السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق وعادة ما يصيب الحامل أثناء فترة الحمل، لضعف الجهاز المناعي للحامل، لذلك نقدم لكِ خلال السطور التالية علاج نزلات البرد للحامل.

علاج نزلات البرد للحامل في الشهر الأول

قالت عبير عبد الله، أخصائية النساء والتوليد والعقم، لـ«هن»، إن جسم الحامل يكون ضعيف خلال فترة الحمل، وذلك بسبب ضعف الجهاز المناعي لأن تقل مناعته وتصبح الحامل أكثر عرضة للإصابة بأي عدوى ومرض، فيجب تعديل النظام المناعي لحماية الأم والجنين، وذلك من خلال تناول الفيتامينات وشرب السوائل الخافضة للحرارة.

علاج نزلات البرد للحامل في الشهر الرابع

وأكدت «عبد الله» أن جسم الحامل يتوالد فيه الضعف بكثرة على مدار شهور الحمل، لذلك يجب تناول «فيتامين سي» كثيرا، وأنه من الممكن تواجد بلغم خلال هذه الفترة لذلك يجب الرجوع إلى الطبيب لتناول بعض الأدوية الطاردة للبلغم بأمان أثناء الحمل، مع اتباع لإجراءات الاحترازية والبُعد عن الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالبرد.

علاج نزلات البرد للحامل في الشهر السابع

وأضافت «عبد الله»، أنه خلال شهور الحمل الأخيرة يجب المساعدة في الشفاء من البرد بالحصول على قدر كافٍ من النوم والراحة لفترات طويلة حتى لا يتأثر الجهاز المناعي بسبب كثرة الإرهاق، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي متوازن والبعد عن الأماكن المغلقة حتى لا تتعرضي للبرد لعدم جودة التهوية.

علاج نزلات البرد للحامل في الشهر الثامن

أشارت «عبد الله»، إلى أن بعض الأدوية التي تخفف أعراض البرد محظورة على الحوامل لأنها تكون خطر على الحمل وتؤثر على صحة الجنين، لذا من المهم عدم تناول أي أدوية في أثناء الحمل دون وصفة الأطباء، ويجب إذا شعرتي بالتهاب شديد بالحلق وصعوبة الشراب والطعام أن تتناولي الأدوية التي ينصح بها الطبيب من مواد غير خطيرة على صحة الجنين.

علاج نزلات البرد للحامل في الشهر التاسع

وأكدت أنه يجب في الشهر الأخير الحرص على الجنين وذلك بشرب السوائل المنزلية مثل الزنجبيل لأنه يعمل على تهدئة الكحة ويعتبر من الأعشاب الآمنة أثناء الحمل بالإضافة إلى النعناع والينسون، ونوهت أن كل حالة من الأخرى قد تختلف في طريقة العلاج فإذا شعرتي باضطرابات في الجهاز التنفسي أو أعراض شديدة يجب الذهاب إلى الطبيب.