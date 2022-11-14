«الجفاف والولادة المبكرة».. أضرار قلة شرب الماء للحامل

القاهرة - سمر حسين - صحة

فترة الحمل من أكثر الأوقات المهمة في حياة الأم، وتحتاج إلى الاهتمام بصحتها طيلة التسعة أشهر، ومن أهم النصائح في تلك الفترة، إتباع تعليمات الطبيب وتناول الفواكه والخضروات الورقية، وأيضًا المشي إذا كان مناسبًا لها، والحرص على تناول الفيتامينات سواء المصرح بها من قبل الطبيب أو المتاحة من خلال تناول الفواكه المختلفة، ووسط كل هذه النصائح تقع الأم الحامل في خطأ كبير وهو قلة شرب الماء، وفي هذا التقرير يقدم «هن» أضرار قلة شرب الماء للحامل، وفقًا لموقع«health line».

أضرار قلة شرب الماء للحامل

أولى أضرار قلة شرب الماء للحامل، حدوث بعض المضاعفات، تصل إلى الجفاف، وانخفاض مستوى السائل السلوي المحيط بالجنين داخل الرحم، مما يؤثر على نموه، وأحيانا يؤدي هذا الأمر إلى الولادة المبكرة، وتشنجات العضلات، والإصابة بالتهابات المسالك البولية.

أما الضرر الأكبر بالنسبة لقلة شرب الماء للحامل يكون إصابتها بالجفاف، وينقسم لأنواع منها جفاف بسيط يمكن معالجته من خلال حصول الأمم على احتياج جسمها من السوائل، وأخر شديد وتكون أهم أعراضه الشعور الشديد بالعطش، جفاف شديد في الفم والجلد والأغشية المخاطية، التبول القليل أو المعدوم، لون البول يصبح غامقاً جدًا، التوتر والقلق، العيون الغائرة، تسارع دقات القلب والتنفس، انخفاض ضغط الدم.

فوائد شرب الماء للحامل

وبعد معرفة أضرار قلة شرب الماء للحامل، يجب معرفة الكمية التي تحتاجها الأم من الماء أثناء الحمل، وفي حوار سابق لـ«هن»، قدمت الدكتورة شيرين شاكر استشاري طب النساء والتوليد والعقم، بعض النصائح لأهمية شرب الماء للحامل منها التالي:

- شرب الماء يساعد في تخفيف تعب الأشهر الأولى للحمل.

- يساعد شرب الماء بكميات مناسبة إلى تخفيف الشعور بالدوار، لأن المرأة خلال فترة الحمل يمتص جسدها الماء، ويحتاج إلى كميات كبيرة منه، وقلة الماء في جسدها يتسبب في الجفاف المؤدي إلى الشعور بالدوار.

- التخلص من الشعور بالغثيان، لأن الماء يعمل على رطوبة الفم والمعدة بشكل مستمر.

- شرب الماء بشكل كاف يخلص الحامل من التهابات المثانة.

- تجنب الولادة المبكرة والإجهاض.