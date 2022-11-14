"كولون داكن وتطريز من عام 1990".. خبير موضة ينتقد إطلالة إلهام شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص الفنانة إلهام شاهين دائما على ارتداء أفضل التصاميم لخطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورها المهرجانات.

وأطلت أمس في مهرجان القاهرة السينمائي بفستان باللون الأسود، ونسقت مع الفستان بليزر بنفس اللون مزين بالورود الحمراء اللامعة.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا عبر صفحته على "إنستجرام" على إطلالة الفنانة إلهام شاهين قائلا: "الجاكيت والوردة والتطريز من عام 1990، بالإضافة إلى أن الكولون الداكن مع الحذاء غير موفق".

وتابع: "لا بد أن تتفق إلهام مع استايلست شاطر، لأنها ولا مرة تفوقت في إطلالة"، تستحق (1-10).

اقرأ أيضًا:

أناقة وجمال.. جميع إطلالات النجمات على السجادة الحمراء بالقاهرة

"متنوعة ومختلفة".. أبرز 10 إطلالة لنجمات الفن من القاهرة السينمائي

"جريئة وغريبة".. 50 إطلالة لنجمات الفن من القاهرة السينمائي

نجمات ضربن بالـ "دريس كود" عرض الحائط.. منها الجريء والملفت



صاحبة الإطلالة الأجرأ والأغرب في افتتاح "القاهرة السينمائي" .. من هي؟