شفاف وجريء.. أجرأ إطلالة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير: محمود عبد الناصر-إسلام فاروق

تنوعت تصاميم إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44، فإلى جانب الموديلات الجريئة التي ظهر بها بعضهن، ظهرت أخريات بتصاميم ناعمة وأنيقة.

ويستعرض "الخليج 365" فيما يلي أجرأ إطلالة في افتتاح هرجان القاهرة السينمائي، وهي الفنانة هبة السيسي ، وفق ما ذكرت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي.

وأطلت بفستان شفاف جريئة باللون الأخضر الفاتح.

ووصفتها مصممة الأزياء بأجراء إطلالة لأن الفستان شفاف للغاية وأوضح تفاصل جسمها، وتعمدت وضع غطاء الرأس بطريقة شرقية لجذب الأنظار.

واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وعلى السجادة الحمراء لافتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،يتوافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة وجذابة.

وتتنوع إطلالات النجوم ما بين الأنيقة والجريئة والمتميزة والتقليدية وحتى السيئة أو غير المناسبة، على مدار أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.

اقرأ أيضًا:

أناقة وجمال.. جميع إطلالات النجمات على السجادة الحمراء بالقاهرة

"متنوعة ومختلفة".. أبرز 10 إطلالة لنجمات الفن من القاهرة السينمائي

"جريئة وغريبة".. 50 إطلالة لنجمات الفن من القاهرة السينمائي

نجمات ضربن بالـ "دريس كود" عرض الحائط.. منها الجريء والملفت



صاحبة الإطلالة الأجرأ والأغرب في افتتاح "القاهرة السينمائي" .. من هي؟