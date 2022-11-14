بعد تصريحات صبري فواز.. حكاية "الملاية اللف وفستان التلي" في افتتاح مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار الفنان صبري فواز الجدل بعدما خرج بتصريحات تخص إطلالة بعض الفنانات خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44.

وعبر حسابه على فيسبوك، كتب صبري فواز: "كلام عن فساتين الفنانات على ريد كاربيت مهرجان القاهرة السينمائي ..شوف يا معلم، دينا :لابسة فستان من التللي المصري .. و هو نوع نسيج من خيوط الفضة .. موجود من أيام الفراعنة .. و توارثته الأجيال و كاد ان يختفي .. حتى قام الفنان التشكيلي / سعد زغلول، بإعادة إحيائه في التسعينيات..وفي بداية الألفية ، أكملت جمعية الحرف التراثية الطريق بإنشاء بيت التللي في شندويل بمحافظة سوهاج ".

وأضاف: "أروى جودة ..لابسة فستان مستوحى من الملاية اللف المصرية .. وجدير بالذكر ، إن عالم النفس المصري العظيم د / صلاح مخيمر .. قد خصص فصلا في كتابه ( سيكولوجية الموضة ) عن الملاية اللف".

إطلالة صبري فواز

تألق الفنان صبري فواز بافتتاح مهرجان الفاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٤، حيث ظهر مرتديًا بدلة سوداء وبيبون.

إطلالة دينا

ارتدت دينا فستانا قصيرا تل لامع شفاف، وهيلز سيلفر بنفس لون الفستان، وفرو باللون الأسود في اليد.

واعتمدت دينا تسريحة الشعر الطويل المنسدل، وأقراط طويلة متدلية.

إطلالة أروى جودة

ظهرت أروى مرتدية فستان طويل بذيل باللون الأسود مزود بغطاء للرأس من نفس لون وخامة الفستان، ما جعل الإطلالة تبدو "ملاية لف".

ونسقت مع الإطلالة إكسسوار فرعوني باللون الذهبي، قلادة وسوار عريض.

حكاية الملاية اللف

يرجع تاريخ الملاية اللف للعصر العثماني، حيث ذكر الجبرتي في كتابه "عجائب الآثار فى التراجم والأخبار" أنه كان يوجد في مصر العثمانية، محلات لبيع الملايات اللف منها "خان الملايات" بحارة الروم، في حين يرجع البعض الآخر بداية ظهورها إلى عهد المماليك.

الظهور الأول لملابس شبيهة بـ"الملاية اللف" كان بين نساء الرومان الهبماتيمون، ولكن بشكل مختلف قليلا عن الشكل الذي اشتهر فيما بعد في مصر.

ووصلت فكرة الملاية اللف من الرومان إلى مصر عند غزو الرومان لمصر، وفي البداية كانت النساء ترتديها فى شوارع وحواري الإسكندرية، ومن ثم انتقلت إلى باقي المدن المصرية.

حكاية التلي المصري

التلي شكل خاص من أشكال التطريز على الملابس لخيوط كانت في الماضي مصنوعة من الفضة أو الذهب، يعود أصله إلى آلاف السنين، حيث انتشر من قلب الصعيد أسيوط وسوهاج إلى كافة ربوع مصر.

وعاد التلي للواجهة مرة أخرى بعد أن ارتدته الفنانة إسعاد يونس، والمذيعة مني الشاذلي في برنامجهما الأشهر.

خلال القرن الـ19 وبداية القرن الـ20 ظلت صناعة التلي مزدهرة، لكنها فيما بعد انحدرت، ولم يعد يقبل على شرائه إلا فئة قليلة، وقد حددها الفنان سعد زغلول بالراقصات المصريات الشعبيات "الغوازي"، مما جعل النساء من الأسر المحافظة يتجنبنه، فقل الطلب عليه، ولم يعد هناك من يتقنه أو يسعي إلى تعلمه، وبالتالي بدأ في الاختفاء بشكل تدريجي إلى أن أوشك على الانقراض.

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