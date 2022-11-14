من هي ملكة الريد كاربت في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

استطاعت العديد من النجمات خطف الأنظار خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، سواء بقصة فستان غريبة أو بسيطة أو جريئة، لكن دائما توجد إطلالة تخطف قلوب الجماهير ويلقبها نقاد الموضة بـ"ملكة الريد كاربت"، وهي الفنانة درة، وفق ما ذكرت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي.

وتألقت درة بإطلالة كلاسيكية حيث ارتدت فستان من توقيع رامي العلي، واختيارها للون الأسود مع درجات من ألوان الباستيل يدل علي القوة والغموض والأنوثة.

بالإضافة إلى أن قصة الصدر مع الكورسيه المنحوت علي الصدر والخصر أبرز قوامها.

وتعتبر الإطلالة من ضمن اتجاهات الموضة 2022/2021

والجيب أيضا تتميز بالقصة الهندسية ثلاثية الأبعاد مع التموجات المواكبة لصيحات الموضة العالمية.

واكملت الإطلالة بقطع مجوهرات بارزة تجذب الانظار، وتصفيفة الشعر المرفوع لأعلى والمكياج والحذاء الكلاسيكي كانوا موفقين جدا.

وتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ44، بإطلالات عادة ما سرقت عدسات المصورين وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنوعت إطلالات النجوم ما بين الأنيقة والجريئة والمتميزة والتقليدية وحتى السيئة أو غير المناسبة.

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