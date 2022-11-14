حكاية فستان من مهرجان القاهرة السينمائي.. كلاسيكي وصاحبته خطفت الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تألق عديد من نجمات الفن أمس على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44.

وأثارت الفنانة درة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت "التريند"، بعد ظهورها بإطلالة جذابة وكلاسيكية.

وارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مع درجة من ألوان الباستيل، وتميز بأنه منفوش من أسفل، وبقصة الكم الواحد.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق، وأسورة.

والفستان من "ramialalioffical"، وهو من تصميم "mohamedashraff"، والمجوهرات من "

Amgad Ghaly collection".

والكلاتش من "sarahbag via"، ومصفف الشعر" siviahairstyling"، والمكياج من "monagamaloffical".

وعلى السجادة الحمراء لافتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمس الأحد، توافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة وجذابة.

وتحرص النجمات على الظهور بإطلالات عادة ما تسرق عدسات المصورين وتخطف الأنظار وتُصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على "الريد كاربيت" في الافتتاح، أو على مدار فترة إقامة المهرجان المقام بدار الأوبرا المصرية.

وتتنوع إطلالات النجوم ما بين الأنيقة والجريئة والمتميزة والتقليدية وحتى السيئة أو غير المناسبة، على مدار أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.

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