"ساحرة وجذابة".. أبرز إطلالات النجوم بالأبيض في افتتاح "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تألق العديد من النجمات والنجوم باللون الأبيض خلال حضورهم فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وحرصوا على خطف الأنظار على السجادة الحمراء بأناقتهم.

لذا نرصد لكم أبرز إطلالات النجوم البيضاء على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور في شكل مميز.

دينا فؤاد

ظهرت الفنانة دينا فؤاد، على السجادة الحمراء بفستان من تصميم هاني البحيري، تميز بأنه طويل وأبيض اللون، ومكشوف من أحد الأكتاف.

وارتدت جوانتي أبيض في يد واحدة فقط، و كلتش باللون الفضي والأبيض.

هند عاكف

ظهرت هند عاكف مرتدية فستان منفوش "كب" باللون الأبيض، يحمل صور لعدد من الفنانين يشبهه أفيش الأفلام.

واعتمدت من الناحية الجمالية وضع ميكب ناعم بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدلا على الأكتاف.

هنا شيحة:

خطفت الفنانة هنا شيحة الأنظار، وأطلت بفستان باللونين الأسود اللامع والأبيض، بأكمام، ومزود باكستنشن، جاء بصيحة غريبة، ليمتد منطقة أعلى الكتف حتى القدمين، و بظهر مكشوف، وزينت الإطلالة بمجوهرات فخمة، منها كوليه من الماس حول العنق، واختارت تسريحة شعر كلاسيكية، إضافة إلى لمسات من المكياج بألوان محايدة.

منة شلبي

أطلت بفستان كت باللونين الأسود والأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، و اختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها كلتش باللون الأسود.

أحمد مجدي

وأطل الفنان أحمد مجدي على السجادة الحمراء، مرتديا بدلة باللون الأبيض، ونسق روابط عنق باللون الأبيض. واعتمدت الطله بأكملها على الأبيض، ونسق مع الإطلالة حذاء باللون الأسود.

إيهاب فهمي وزوجته

كما أطل الفنان إيهاب فهمي رفقة زوجته، على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وارتدى بدلة باللون الأبيض، ونسق أسفله قميص باللون الأبيض، وربطة عنق باللون الأسود، مع حذاء بنفس لون البدلة.

كما ارتدت زوجته بدلة باللون الأبيض بسيطة تظهر جمالها، ونسقت مع الإطلالة شنطة سوارية باللون الأبيض، واعتمدت أن يكون شعرها مرفوع للخلف.

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