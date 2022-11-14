"كابلز" على ريد كاربيت "القاهرة السينمائي".. وأول ظهور لـ"شيري وطارق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

استطاع عدد من "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورهم، فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، إما لإطلالاتهما الجذابة أو اللقطات الرومانسية بينهما التي تجذب أنظار الحضور.

لذ، نرصد لكم أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور في شكل مميز خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

حسين فهمي وزوجته

ظهر الفنان حسين فهمي بصحبة زوجته على الريد كاربت الحمراء، وارتدى بدلة كلاسيك سوداء تبدو أناقته، أما زوجته فأطلت بفستان "صك" طويل لونه رمادي من الدانتيل، ونسقت معه شنطة كروس من نفس لون الفستان.

واعتمدت على وضح مكياجًا بسيط يتناسب مع إطلالتها، واختارت أن تترك شعرها القصير منسدلًا على كتفها.

كريم فهمي وزوجته

أطل الفنان كريم فهمي وزوجته، إذ ارتدى بدلة "سِلم" بقماش القطيفة، ومن أسفل قميص أبيض، وبيبيون باللون الأسود.

أما زوجته ارتدت فستانا بصيحة الكب، وفتحة ساق جريئة، باللون الفيروزي، ونسقت معه كلتش باللون الفضي اللامع.

واعتمدت مكياجًا ناعمًا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر منسدلًا على كتفيها.

ميار الغيطي وزوجته

أطلت الفنانة ميار الغيطي رفقة زوجها على السجادة الحمراء، وارتدت فستانا باللون الكشمير بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، أما زوجها ارتدى بدلة باللون الأسود.

نيللي كريم وزوجها

تألقت الفنانة نيللي على السجادة الحمراء مرتدية فستان طويل باللون الأحمر الجذاب مفتوح من عند الصدر مما أظهر أنوثتها.

واعتمدت مكياجا قويا، ووضعت روج أحمر بدرجات النيود، واختارت أن ترفعها شعرها لأعلى.

ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات باللون الفضي مكونة من كوليه، وحلق.

أما عن زوجها ارتدى بدلة سوداء سموك باللون الأسود ونسق معها حذاء باللون الأسود.

إيهاب فهمي وزوجته

وأطل الفنان إيهاب فهمي على السجادة الحمراء، ببدلة باللون الأبيض، ونسق أسفله قميص باللون الأبيض، وربطة عنق باللون الأسود، مع حذاء بنفس لون البدلة.

وارتدت زوجته بدلة باللون الأبيض بسيطة تظهر جمالها، ونسقت مع الإطلالة شنطة سوارية باللون الأبيض، واعتمدت أن يكون شعرها مرفوع للخلف.

أمير شاهين وزوجته

وارتدى الفنان أمير شاهين بدلة باللون الأسود، أسفلها قميصا باللون الأبيض، وربطة عنق باللون الأسود، ونسق مع الإطلالة حذاء بنفس لون البدلة.

أما زوجته فارتدت فستان ستان حرير باللون الكحلي مكشوف من الأعلى، ونسقت مع الإطلالة شنطة سوارية باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا على أكتافها.

شيري عادل وطارق صبري

تألق الفنان طارق صبري وزوجته الفنانة شيري عادل، بظهورها لأول مرة سويا على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا باللون البنفسجي، مكشوف الصدر، وتميزت قصة شعرها بأنها "ويفي" منسدلا على كتفها اليمين، بينما ظهر زوجها ببدلة سوداء وقميص أبيض، وربطة عنق سوداء بقماشة ستان.

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