هاجر أحمد بإطلالة ملفتة على ريد كاربت "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ نرمين ضيف الله

تألقت الفنانة هاجر أحمد على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44.

وارتدت فستانا باللون الموف ومزود بأكمام منفوشة من الستان الناعم ذات اللون الموف الداكن، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود.

واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها إكسسوارات من نفس لون الفستان.

وعلى السجادة الحمراء لافتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الليلة الأحد، يتوافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة وجذابة.

وتحرص النجمات على الظهور بإطلالات عادة ما تسرق عدسات المصورين وتخطف الأنظار وتُصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على "الريد كاربيت" في الافتتاح، أو على مدار فترة إقامة المهرجان المقام بدار الأوبرا المصرية.

وتتنوع إطلالات النجوم ما بين الأنيقة والجريئة والمتميزة والتقليدية وحتى السيئة أو غير المناسبة، على مدار أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.