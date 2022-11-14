ملكة وساحرة.. من هي صاحبة أرقي إطلالة في افتتاح مهرجان القاهرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير: إسلام فاروق- محمود عبد الناصر

تتسابق النجمات على خطف أنظار الجماهير خلال مشاركتهن على السجادة الحمراء بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بالظهور بإطلالات ملفتة للأنظار ومميزة، سعيًا منهن لنيل إعجاب المتابعين للمهرجان.

ويستعرض "الخليج 365" فيما يلي أجمل إطلالة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وهي الفنانة ركين سعد وسوسن بدر.

وأطلت بفستان من توقيع ليث معلوف من مجموعة خريف وشتاء 2022/2023.

وارتدت فستان أسود كلاسيكي ومنطقة الصدر مرسومة كأوراق الزهور، بالإضافة إلى أن الخصر مرسوم بطريقة هوت كوتيور ليبرز مع فتحة القدم لإبراز قومها الممشوق بطريقة جمالية.

ومن الناحية الجمالية كان اختيارها للأقراط الطويلة مع قصة الشعر الكلاسيكية والمكياج موفق وجعل الإطلالة بسيطة وراقية.

أما الفنانة سوسن بدر تألقت بفستان ذهبي مستوحي من حضارة مصر القديمة من التول المطرز يدويا بالخرز والكريستال الذهبي، بالإضافة إلى أن قصة الفستان مناسبة جدا لجسمها.

وعلى السجادة الحمراء لافتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،يتوافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة وجذابة.

وتتنوع إطلالات النجوم ما بين الأنيقة والجريئة والمتميزة والتقليدية وحتى السيئة أو غير المناسبة، على مدار أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.

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