بفتحة ساق جريئة.. 5 نجمات بإطلالات ساحرة في افتتاح "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

ظهر عدد من الفنانات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، بإطلالات جريئة، مع التزامهم بالـ Dress code، المعلن قبل انطلاق المهرجان برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي.

واشتركت الفنانات صاحبات الإطلالات الجريئة في فتحة الساق باختلاف أشكالها. وإليكم 5 إطلالات لفنانات اشتركن في فتحة الساق:

رنا رئيس

ارتدت الفنانة رنا رئيس فستانا طويلا باللون البينك، بقصة الكب، ومنفوش من أسفل، وبه فتحة ساق صغيرة نسبيا.

رشا أمين

وجاء فستان الفنانة رشا أمين باللون البنفسجي الفاتح، بقصة الذراع الساقط والصدر المفتوح، وظهر بالفستان فتحة الساق التي أعطته مظهرا أكثر جراءة.

مريهان حسين

وظهرت الفنانة مريهان حسين بفستان باللون الأبيض به فتحة ساق ومزودة ببطانة شفافة باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأوف وايت.

رشا المهدي

وارتدت الفنانة رشا المهدي فستانا طويلا باللون الأزرق، بقصة الكم الواحد، وبه فتحة ساق، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من خاتم، وأسورة، وحلق.

دانيا البناوي زوجة كريم فهمي

وظهرت دانيا البناوي زوجة الفنانة كريم فهمي مرتدية فستان بصيحة الكب، وفتحة ساق جريئة، باللون الفيروزي، ونسقت معه كلتش باللون الفضي اللامع.

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