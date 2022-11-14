من هي صاحبة الإطلالة الأجمل في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

انطلق مساء أمس فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، وتألق عديد من نجمات الفن على السجادة الحمراء بإطلالات متنوعة وجذابة.

لكن الفنانة درة استطاعت خطف الأنظار بإطلالتها الجذابة، ما جعلها تستحوذ على لقب أجمل إطلالة، وفقا لما أوضحته مصممة الأزياء زينب الشوربجي، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

وأطلت درة بفستان طويل باللون الأسود مع درجة من ألوان الباستيل، وتميز بأنه منفوش من أسفل، وبقصة الكم الواحد.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، ومجوهرات مكونة من كوليه، وحلق، وأسورة.

وذكرت مصممة الأزياء أن درة تألقت على السجادة الحمراء بفستان من توقيع Rami Al Ali Couture، صيف وربيع 2022، واختيارها للون الأسود مع درجة من ألوان الباستيل، يدل على القوة والغموض، ما منحها أنوثة وكلاسيكية.

وساعدت قصة الصدر ذات الكتف الواحد مع الكورسيه المنحوت علي الصدر والخصر، إبراز جمال قوامها مع الحزام لتحديد منطقة الخصر، وهذا من ضمن اتجاهات الموضة 2022/2021.

وتابعت:" الجيب تتميز بالقصه الهندسية ثلاثية الأبعاد مع التموجات المواكبه لصيحات الموضة العالمية بطريقة Haute couture".

وأضافت: "استكملت إطلالتها من ناحية قطع المجوهرات البارزة التي تجذب الأنظار، والشعر المرفوع، والمكياج والحذاء الكلاسيكي، موفق جدا".

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