ساحرة وغريبة وجريئة.. أبرز 40 إطلالة لنجمات الفن في مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير:إسلام فاروق-محمود عبد الناصر

اعتادت نجمات الفن دائما على الظهور بإطلالات أنيقة ومختلفة وغريبة وجريئة أيضا خلال حضورهم على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال ٤٤.

وتنوعت الإطلالات ما بين البسيطة والجذابة والجريئة والغريبة، وأيضا الألوان.

وظهرت الفنانة نيلي كريم بفستان باللون الأحمر ونور اللبنانية بفستان باللون البينك وإلهام شاهين ويسرا محتشمة.

ومن أبرز الإطلالات التي تصدرت إعجاب رواد السوشيال ميديا إطلالة الفنانة نيلي كريم وليلى علوي ودرة ونور اللبنانية.

ومن أغرب الإطلالات التي ظهرت على الريد كاربت الفنانة هند عاكف.

وفي هذا الإطار نرصد لكم أبرز 40 إطلالات على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي.

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