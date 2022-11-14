معلومات عن هند عاكف صاحبة أغرب إطلالة بـ«القاهرة السينمائي».. عمتها فنانة شهيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إطلالة غريبة ظهرت بها الفنانة هند عاكف ليلة أمس، على السجادة الحمراء خلال انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، وسرعان ما التفت الأنظار نحوها.

تفاصيل إطلالة هند عاكف

وظهرت الفنانة هند عاكف بفستان ذو إطلالة غريبة، جاء منفوشًا باللون الأبيض، ويحمل عدد من صور أبرز مشاهير الفن من بينهم حسين فهمي، مصطفى فهمي، صباح، محمود عبد العزيز، صباح، ليلى علوي، وغيرهم، كما حرصت على إبراز صورة عمتها الاستعراضية الراحلة هند عاكف على صدر الفستان.

وتستعرض «هن» أبرز المعلومات عن الفنانة هند عاكف، وفق موقع «السينما»، في السطور التالية:

1- من مواليد عام 1970، أي تبلغ من العمر 52 عامًا.

2- اسمها بالكامل هند عبدالمنعم عاكف.

3- ابنة شقيق النجمة الاستعراضية الراحلة نعيمة عاكف.

4- حصلت هند عاكف على شهادة دبلوم تجارة عام 1987.

5- جاءت بداياتها كلاعبة كاتشوك في السيرك، قبل اتجاهها إلى العمل بالمسرح.

6- اتجهت هند عاكف للعمل في التلفزيون والسينما، وشاركت في عدد من الأعمال فيما بينها، «الزلزال»، «على باب الوزير»، «أنا قلبي دليلي».