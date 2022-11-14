هاجر الشرنوبي ترتدي فستانا مستوحى من أزياء الشحرورة بـ«شارع الحب»: «بحب شياكتها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادة ما يشهد مهرجان القاهرة السينمائي العديد من الإطلالات المختلفة، تحرص عليها كل فنانة، وهو ماظهر ليلة أمس، مع انطلاق الدورة الـ44 للحدث العالمي، وتألقت عدد من الفنانات بإطلالات أنيقة ومختلفة، جاءت أبرزها إطلالة الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي، بفستان للشحرورة صباح، ظهرت به في فيلم «شارع الحب».

تفاصيل ظهور هاجر الشرنوبي بـ فستان صباح

وكشفت الفنانة هاجر الشرنوبي، تفاصيل ظهورها بفستان مستوحى من فساتين الفنانة الراحلة صباح، خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «طول عمري بحب فساتين صباح وشياكتها، الفستان دا فكرته في دماغي من كام سنة».

وخلال منشورها، أوضحت «الشرنوبي» مدى شغفها بفساتين الفنانة صباح طيلة حياتها، وهو ما دفعها للتفكير في الظهور بفستان خاص لها خلال حضورها فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأضافت «الفستان دا فكرته في دماغي من كام سنة، ساعة ماحطيت رجلي في مهرجان القاهرة، واتنفذ في وقت قياسي خاصة واحنا في شهر عيد ميلادها».

وجاء الفستان بتصميم «كب» باللون الأبيض ومنفوش من أسفل، وبه تطريز على هيئة شبكة عنكبوتية بداية من منطقة البطن، وحتى منطقة الصدر.

معلومات عن هاجر الشرنوبي

- ممثلة مصرية ظهرت في السنوات الأخيرة بموهبة مميزة في مجال التمثيل.

- تخرجت في معهد التمثيل والإخراج.

- شاركت في عدد من الأعمال الدرامية المميزة، من بينها، «كفر دلهاب»، «الحصان الأسود»، ومؤخرًا تشارك في بطولة مسلسل «الضاحك الباكي» أمام الفنان عمرو عبد الجليل، الذي يجسد السيرة الذاتية للفنانة الراحل نجيب الريحاني.