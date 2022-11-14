بينهم أحدث عروسين في الوسط الفني.. «كابلز» على السجادة الحمراء لـ«القاهرة السينمائي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من بين الإطلالات المختلفة، وانتظار كلمة الافتتاح، ولحظات الحب والود التي تتخلل التكريم، يبقى حضور«الكابل» مذاق خاص على السجادة الحمراء بالمهرجانات الفنية، لافتين الأنظار إليهم دومًا، خاصة وإن كان الثنائي من الوسط الفني.

أشهر «الكابلز» في مهرجان القاهرة السينمائي

وخلال الساعات الماضية، شهدت فاعليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي، داخل دار الأوبرا المصرية، ظهور العديد من الثنائيات الخاطفة للأنظار، إذ تألقن العديد من الفنانات بجانب شركائهن، سواء من الوسط الفني أوخارجه.

وكان على رأس الثنائيات الفنانة شيري عادل، وظهورها للمرة الأولى رفقة زوجها الفنان طارق صبري، أحدث عروسين في الوسط الفني، وأيضًا كلًا من الفنان أمير شاهين وزوجته منة، ونيللي كريم وزوجها، وكل من الفنان كريم فهمي والفنان هاني شاكر، وهاني رمزي، وداليا البحيري.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وافتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مساء أمس الأحد، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 44 على المسرح المُعد خصيصًا لحفل الافتتاح في دار الأوبرا المصرية، وحضر الحفل نخبة كبيرة من نجوم الفن والثقافة من داخل مصر وخارجها.

وحرص الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، مع بداية مروره على السجادة الحمراء، اصطحاب عدد من ذوي الهمم على الريد كاربت الخاصة بالمهرجان، وفي نهاية حفل الافتتاح، احتفل حضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعيد ميلاد الفنانة لبلبة، خلال إلقائها كلمة أمام الجمهور على هامش تكريمها في حفل افتتاح المهرجان.