بيلي إيليش تركب الخيل للتغلب على التوتر.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - شوهدت مغنية البوب الأمريكية بيلي إيليش وهي تركب حصاناً في لوس أنجلوس، وهو نشاط قالت سابقاً إنه يساعدها في مكافحة الإجهاد والتوتر.

وفي الصور التي نشرها موقع بيج 6 حصرياً، تم تصوير بيلي البالغة من العمر 20 عاماً بلباس الفروسية الكامل، وظهرت إيليش في الصور مرتدية خوذة وسترة طويلة الأكمام وقفازات وحذاء لركوب الخيل، وبدت مرتاحة بينما كان حصانها يركض لمدة ساعة تقريباً على مضمار في ذا فالي.

وفي يوليو 2019، أخبرت إيليش موقع رولينج ستون أن ركوب الخيل هو "لصحتي العقلية وأكثر من مجرد هواية".

كما شاركت والدة النجمة ماجي بيرد في المقابلة وقالت أن ابنتها الفائزة بجائزة جرامي أحبت الخيول دائماً، وبما أن ركوب الخيل هو هواية باهظة الثمن، لذلك قالت إيليش إنها اضطرت للعمل في الاسطبلات مقابل تعلم هذه الهواية وهي صغيرة.

وكانت مغنية "Ocean Eyes" صريحة بشأن صراعاتها النفسية في الماضي. وفي يوليو 2019، كشفت إيليش البالغة من العمر 17 عاماً في ذلك الوقت أنها بدأت في محاربة الاكتئاب في سن 13 عاماً عندما أجبرتها إصابة خطيرة في الفخذ على التوقف عن الرقص.

وليس من الواضح ما إذا كانت إيليش لا تزال تلجأ إلى ركوب الخيل لمساعدتها في الحفاظ على هدوئها النفسي.