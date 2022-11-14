أضرار استخدامات المناديل المبللة لإزالة المكياج أو للأطفال: تسبب حساسية بالجلد

القاهرة - سمر حسين - صحة

المناديل المبللة أو الـ wipes كما يطلق عليها من الأساسيات لدى الكثير من الأشخاص ومتواجدة بشكل دائم في المنزل أو بالحقيبة، ولها أكثر من استخدام سواء لتنظيف اليدين للأطفال والكبار أو لإزالة المكياج وغيرها.

وحذرت الدكتورة إيمان سند استشاري أمراض الجلدية عبر «هن» من الإفراط في استخدام المناديل المبللة، سواء للكبار أو الصغار بسبب احتوائها على نسبة من الكحول مما يسبب مشاكل للجلد.

وذكرت استشاري أمراض الجلدية أن المناديل المبللة تعمل على تنظيف المنطقة المحددة بشكل سهل وسريع ولكنها يمكن أن تسبب حساسية بالجلد بسبب الكحول وربما ينتج عنها تهيج بالجلد وخاصة عند الأطفال أو كبار السن أو الذين يعانون من حساسية مفرطة.

أضرار استخدام المناديل المبللة لإزالة المكياج

وبالنسبة لأضرار استخدام المناديل المبللة لإزالة المكياج، أشارت «إيمان» إلى أن من الممكن أن تسبب للبشرة جفاف الجلد ويصل الأمر إلى حساسية لذا ينصج باستخدام الكريمات المخصصة لذلك: «ولو حصل أن البنت استخدمت المناديل المبللة عشان تمسح الميكب لازم تغسل وشها بالماء الفاتر وبعد كده تحط طبقة كريم مرطب».

أضرار المناديل المبللة للأطفال

أما بالنسبة للأطفال، شرحت استشاري أمراض الجلدية يجب أن تبتعد الأم عن استخدام المناديل المبللة للطفل لتجنب حدوث آثار سلبية، وإذا كان الأمر ضروريا يجب بعد استعمالها غسل الجلد بماء فاتر جيدا لإزالة أي مواد تنظيف لعدم تعرض الطفل لحساسية الجلد.

الإفراط في استخدام المناديل المبللة

وتابعت «إيمان»، أن الإفراط في استخدام المناديل المبللة يسبب التهاب في الجلد مما يؤدي إلى إسمرار وربما تحتاج وقت طويل للعلاج.