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الامارات | اليابان.. حلوى بطعم "اللاشيء"

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ترجمات- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. حلوى بطعم "اللاشيء" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت سلسلة المتاجر اليابانية، لوسون، مؤخراً منتجاً مثيراً للاهتمام وهو حلوى "بلا نكهة"، أي حلوى بمذاق "اللاشيء".

لطالما ارتبطت الحلوى بنوع من النكهة، لكن شركة لوسون تقوم حالياً باختبار إنتاج حلوى لا يشبه مذاقها أي شيء.

تحتوي هذه الحلوى على مكونين فقط: بديل السكر الاصطناعي "بوليديكستروز" وبديل السكر العضوي "الإريثريتول".

صانعو الحلوى أكدوا أنهم تمكنوا من تقليل النكهة إلى اللا شيء تقريبًا وبرائحة باهتة تقريباً.

ولكن ما أهمية صنع حلوى بلا نكهة؟ يبدو أن بعض الناس يستخدمون الحلوى بغرض منع أفواههم وحلقهم من الجفاف ولا تعنيهم النكهات الحلوة والاصطناعية. كما يشعر البعض أن المذاقات والنكهات الاصطناعية تدفعهم للرغبة بمزيد من "الحلوى" بعد الانتهاء من تناول القطعة، وهو ما لن يحصل في حالة "مذاق اللاشيء".

أما مصيرها في متاجر لوسون اليابانية فيتوقف على رد فعل المستهلكين، ففي حال أثبتت الحلوى جدارتها في المنافسة مع النكهات، سنكون قادرين على الاستمتاع "بطعم اللاشيء" لسنوات قادمة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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