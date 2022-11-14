خطوات علاج الخنفرة عند الرضع.. طبيب يوضح الطريقة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

علاج الخنفرة عند الرضع أمر يثير اهتمام الكثير من الأمهات، خاصة في الأشهر الأولى من عمر الرضيع، وذلك لأنه من الممكن أن يتعرض لها الصغار بشكل كبير، لكنها لا تثير قلقًا كبيرًا، لأنها قد تبدو كأنها أمر طبيعي قد يصاب به العديد من الأطفال الرضع خاصة خلال أشهر ولادتهم الأولى، وهو ما كشف عنه الدكتور رفعت الجابري، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة.

وخلال حديثه في إحدى حلقات برنامج «العيادة»، المعروض عبر شاشة «الحياة»، كشف الدكتور رفعت الجابري، عن أن علاج الخنفرة أمر بسيط عند الرضع ولا يستدعي شعور الأم بالقلق.

علاج الخنفرة عند الرضع

ولتقديم خطوات علاج الخنفرة عند الرضع، أوضح استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه يمكن القيام بالأمر من خلال استخدام أي محلول ملح طبيعي، حيث توجد بعدة أنواع داخل الصيدليات، ومن ثم تبدأ الأم في وضع 3 أو 4 نقاط داخل فتحتي أنف الرضيع؟، بشكل متكرر من مرتين إلى 10، مستطردًا: «مفيش منها مشاكل».

ونصح استشاري الأطفال بأنه من الضروري وضع تلك النقاط داخل أنف الرضيع قبل وقت رضاعته، وذلك حتى يتمكن من التنفس بصورة طبيعية وبالتالي يحصل على رضعته دون الشعور بأزمة في نفسه.

تأثيرات الخنفرة على الرضيع

ولحدوث الخنفرة عند الرضع العديد من التأثيرات السلبية التي تعيقه بسبب عدم قدرته على التنفس بصورة طبيعية من أنفه، وبالتالي «مابيعرفش يرضع كويس، ولا بيتنفس، وبيفضل ينهج، وكمان بيظهر صوت تزييق في ضهره من ورا».. حسب حديث الدكتور رفعت الجابري.

مشكلة التنفس عند الرضع

أما إذا كان يعاني الرضيع من مشاكل التنفس، فقد أوضح استشاري طب الأطفال أنه يمكن ملاحظة الأمر من خلال بعض العلامات، والتي تتمثل في:

1- ظهور صوت للرضيع عند التنفس.

2- تنفس الطفل بصورة سريعة.

3 - تحول لون جلده إلى الأزرق عند الرضاعة، لأنه يبذل مجهودًا في ذلك الوقت.

4- سماع صوت للرضيع عند تنفسه.

وشدد الدكتور رفعت الجابري على ضرورة فحص الرضيع عند الطبيب المختص، وذلك في حين اكتشاف وجود صعوبة لديه في عملية التنفس، وذلك حتى لا يتعرض لأي مضاعفات وأزمات صحية خاصة أثناء أوقات الرضاعة، «لازم يشوفه دكتور ويقيمه، مهم العلاج السريع لأن لو الطفل بيعاني والأم استمرت في الرضاعة، الرضيع هيشرق، وهتنزل الإفرازات بتاعة الرضاعة في رئته تعمله التهاب رئوي».

الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بصعوبة التنفس

وحسب ما أوضح استشاري طب الأطفال أنه هناك بعض الفئات من الرضع الذين قد يتعرضون لمشكلات التنفس بشكل كبير عن غيرهم، وهم:

1- الرضع الذين تمت ولادتهم قيصريًا وواجهوا صعوبة في عملية الولادة.

2- في حال عدم اختفاء السائل الموجود برئة الرضيع عند ولادته، «السائل ده بيكون موجود في رئة الطفل وقت الحمل، وبمجرد إنه ياخد نفسه لأول مرة بعد الولادة بيختفي تمامًا، فـ لو السائل فضل زي ما هو بيعمل مشاكل في التنفس».

علاج صعوبة التنفس لدى الرضع

أما عن طرق علاج صعوبة التنفس لدى الرضع، كشف الدكتور رفعت الجابري، خلال حديثه أنه هناك العديد من الطرق العلاجية لهذه الأزمة، وهي:

- إدخال الطفل الحضّانة لعدة أيام.

- الحصول على الأكسجين.

- حصول على المحاليل الطبية اللازمة لحالته.

وتابع استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه يتم علاج الرضيع لمدة تتراوح من يومين لـ3 أيام، ومن ثم يجب فحص رئتيه بالأشعة الصدرية، وذلك حتى الاطمئنان بأنه لم يصاب بالالتهاب رئوي، أو أي مضاعفات صحية بالجهاز التنفسي لديه.