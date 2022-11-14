فوائد اليوسفي للحامل.. «يحافظ على صحة الأم والجنين»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر اليوسفي من أشهر فواكه الشتاء، وتحرص الأمهات على شرائه طوال ذلك الفصل البارد، أما عن فوائده، فهو بجانب خصائصة المفيدة للبشرة والجسم، أيضًا مفيد للمرأة الحامل، لأنه مصدر جيد لفيتامين «ب» وغيرها من الأحماض والفوائد التي تحتاجها الحامل، وفي هذا التقرير يعرض «هن» فوائد اليوسفي للحامل، وفقًا لموقع «guradian» البريطاني.

فوائد اليوسفي للحامل

أولى فوائد اليوسفي للحامل أنه مصدر جيد لفيتامين «ب»، مثل حمض الفوليك، لأن نقص حمض الفوليك عند النساء الحوامل يمكن أن يؤدي إلى ولادة أطفال يعانون من نقص الوزن.

كما أنه يحتوي على حمض الفوليك الضروري لوجود الأحماض الأمينية، وتشكيل خلايا الدم الحمراء والبيضاء، ونمو الخلايا وانقسام الخلايا، من فوائد اليوسفي للحامل أنه يحافظ على ضغط الدم، ذلك لأنه من الفواكه الغنية بعنصر البوتاسيوم، الذي يساعد الجسم على إرسال الإشارات العصبية وتنظيم السوائل وتنظيم تقلصات العضلات، ويساعد في الحفاظ على ضغط الدم.

وفي حوار سابق لـ«هن»، قالت الدكتورة عاليا صلاح، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، إن البرتقال واليوسفي من الفواكه المهمة جدًا في فترة الحمل خصوصًا الأخير لأنه غني بعنصر البوتاسيوم الذي يحافظ على ضغط الدم.

تحسين مناعة الحامل

من فوائد اليوسفي للحامل أيضًا أنه يحسن مناعتها، فهو من الفواكه الغنية بفيتامين سي، وأحد أهم الفيتامينات التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي للحامل، كما يحافظ أيضا على صحة الجنين، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من المركبات الغذائية، مثل الأنثوسيانين والفلافانونات.

ويساعد فيتامين «سي» كذلك في امتصاص بعض العناصر الغذائية، مثل الحديد الذي يساعد بدوره على تكوين غضروف الجنين والأوعية الدموية والعظام والأنسجة، كما أنه يحمي الحامل من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويقلل من حدة نزلات البرد وتخفيف حدة الأعراض وسرعة التعافي، خاصة أن البرد من الأمراض المعدية التي تؤثر على الحامل، وتسبب لها الشعور بالإجهاد.