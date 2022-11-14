أفضل طرق التخلص من الحساسية والحكة.. أبرزها الحفاظ على رطوبة الجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد الحساسية من الأمراض التي تسبب الحكة والالتهابات، إذ أنها الأكثر شيوعًا لدى الأطفال الصغار، ويمكن أن تحدث في أية مرحلة عمرية ومن الممكن أن يستمر التهاب الجلد لفترة طويلة وتزداد شدته في بعض الأحيان مما يسبب الآلام الشديدة، لذلك نقدم لكِ في السطور التالية من خلال «هن» طرق التخلص من الحساسية والحكة الزائدة.

التخلص من الحساسية والحكة

قالت إيمان سند أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل لـ«هن»، إن الحساسية أنواع مختلفة والحساسية المرتبطة بالتهاب الجلد تُسمى الحساسية التأتبية، وتحدث بسبب استعداد وراثي من الدرجة الأولى من الأسرة الذين لديهم تاريخ عائلي مع الحساسية في الصدر أو العين أو الجيوب الأنفية إما من ملوثات الجو، مما يجعل الجلد جافًا ومثيرًا للحكة.

وأضافت «سند» أن الحساسية للأطفال تظهر مصاحبة لإحمرار الجلد ويصبح الطفل متشنجا نسبيًا وعصبيا وكثير الأرق، لأن الحكة تزيد وتقوم بشعور غير مريح بزيادة الاضطراب مما يسبب الرغبة في حك الجلد، وعادةً ما ينتج عن حكة الجلد جفاف الجلد.

علاج الحساسية في المنزل

ولفتت «سند» إلى أنه من الممكن علاج الحساسية في المنزل من خلال عدة خطوات:

- دهن الجسم بنوع من أنواع الزيوت الخاصة بالبشرة «حسب نوع البشرة».

- وضع كريم مرطب على الجلد مرتين يوميًا.

- الحفاظ على رطوبة الجسم.

- الاستحمام بالماء الفاتر مرتين في الأسبوع.

- استخدام غسول معين للاستحمام. ‏

- دهن الجلد بزيت بعد الاستحمام. ‏

- ارتداء ‏الملابس التي تكون قطنية وناعمة وواسعة.

- استخدام كريمات كرتيزون في بعض الأحيان إذا كانت الحساسية شديدة ولا تستجيب للعلاجات السابقة، ولكن تحت إشراف الطبيب.

- تنشيف الجلد برفق بعد الاستحمام حتى لا يسبب أية حساسية.

وأكدت أنه يجب الامتناع عن حك المنطقة المصابة لأن ذلك يسبب فقدان الإحساس بالجلد مما قد يعرض للشخص للجروح والخدوش دون شعور، وإذا لم يستجب الجسم للعلاجات المنزلية يتم استخدام الأدوية البيولوجية لأنها تعطي قدرا كبيرا من الحماية من الحساسية للشخص بدرجة كبيرة.

التخلص من الحساسية الزائدة

ونوهت «سند» بأنه إذا استمر التهاب الجلد التأتبي لفترة طويلة تصبح الحساسية مرضًا مزمنًا، لذلك يتم العلاج بالتقنيات الخاصة بنزع الحساسية من خلال «اختبار الرقعة» ويكون عبارة عن لاصقات توضع على الظهر وتترك لمدة 48 ساعة، وهذه الرقعات تحتوي على مجموعة من المربعات كل مربع يحتوي على إنزيمات معينة تسبب حساسية مختلفة.

على سبيل المثال توضع مادة النيكل في الرقعة بطريقة معينة لنرى إذا كان الجسم لديه حساسية من الحديد طبقًا للمربع الذي يسبب الإحمرار على الجلد، ويتم تحضير معامل الحساسية بتركيز خفيف، وتُحقن تحت الجلد على الأغلب مرة كل أسبوعين وكل مرة يتم تزويد تركيز المادة المسببة الحساسية حتى يتأقلم عليها الجسم ويعيش دون ظهور أعراض الحساسية.