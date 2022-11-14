أديل تحمي صوتها بـ 473 ألف دولار.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - من المزمع أن تستخدم المغنية البريطانية الشهيرة أديل تقنية بقيمة 473 ألف دولار لحماية صوتها خلال فترة إقامتها في لاس فيجاس.

من المقرر أن تبدأ النجمة أديل البالغة من العمر 34 عاماً، يوم الجمعة، 18 نوفمبر إقامتها في فندق “كولوسيوم سيزر بالاس”، حيث ستقيم حفلاً موسيقياً كبيراً.

وقال مصدر لصحيفة ميرور البريطانية، إن مقر إقامة أديل يحتوي الآن على نظام تقني معقد يعمل من خلال الجمع بين مزيلات الرطوبة ووحدات التنقية وتشتيت جزيئات الماء ومراوح التبريد لحماية صوتها أثناء إقامتها.

وكانت أديل قد اضطرت لتأجيل حفلها قبل يوم من ليلة الافتتاح، حيث زعمت أن كوفيد كان أحد العوامل التي ساهمت في تأجيل الحفل، في حين زعمت المصادر أن النجمة البريطانية ألغت الفعالية بعد خلاف حول تصميم المسرح الذي ستقيم الحفل فيه.

لكن القرار أثر على الآلاف من المعجبين، حيث أنفق الكثير منهم ما يصل إلى 9000 دولار على التذاكر، ولم يسمعوا بالخبر إلا بعد توجههم إلى الولايات المتحدة. وبحسب المصادر، فإن بعض التذاكر لحضور هذه الفعالية قد تصل إلى أكثر من 30 ألف دولار في السوق السوداء.

وقالت أديل إنها تنتظر بفارغ الصبر بدء الفعالية، لأنها تشعر الآن بأنها مستعدة على الوجه الأمثل بعد أن تدربت 12 ساعة يومياً لفترة طويلة. وأكدت على أن ليلة الافتتاح ستشهد احتفالاً ملحمياً، وأن جميع الأحبة والأصدقاء سيكونون ضمن الحضور.

وفي الشهر الماضي، كشفت أديل أنها ستأخذ استراحة من الموسيقى بعد إقامتها في لاس فيغاس لمدة ثلاثة أشهر، حيث تخطط للحصول على شهادة في الأدب الإنجليزي عبر الإنترنت، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.