دراسة: تمرين 8 أسابيع قد يعيد حساسية الأنسولين إلى الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت دراسة جديدة أن برنامج تمرين 8 أسابيع يمكن أن يعيد حساسية الأنسولين إلى الدماغ لدى المصابين بالبدانة. وتؤدي مقاومة الأنسولين في الدماغ إلى زيادة الجوع واضطراب التمثيل الغذائي وخطر الإصابة بالسكري.

وأجريت الدراسة في مستشفى جامعة توبنغن بألمانيا، وشارك فيها14 رجلاً و7 نساء، لديهم خطر الإصابة بالسكري، وربط هذا الخطر بنمط الحياة الخامل.

وتضمنت التجربة تمارين الأيروبك تحت إشراف، ساعة، 3 مرات في الأسبوع، وأعطوا رذاذ الأنسولين عبر الأنف، وخضعوا لتصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي في بداية البرنامج وفي نهايته.

وأظهرت النتائج التي نشرها موقع "مديكال نيوز توداي" استعادة المستويات الصحية من حساسية الأنسولين في الدماغ لدى المشاركين بعد 8 أسابيع.

وزاد برنامج التمرين عمل الأنسولين في مخطط الدماغ، وعزز الروابط الوظيفية في منطقة الحُصين داخلها لتشبه مستويات الذين لا يعانون زيادة وزن أو سمنة.

ووجد الباحثون أن لتحسن حساسية الأنسولين في الدماغ أثر إيجابي على التمثيل الغذائي، وأنه قلل إحساس المشاركين بالجوع، كما قلت لديهم أيضاً الدهون الحشوية، ما أفاد صحتهم بشكل أكبر.