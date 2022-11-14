طريقة عمل اللبن المكثف في خطوات سهلة.. على طريقة فاطمة أبو حاتي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل اللبن المكثف واحدة من الوصفات التي تبحث عنها العديد من ربات البيوت لتحضيرها داخل المنزل، وذلك لتعدد استخدامات هذا النوع من الحليب في العديد من الأصناف المختلفة، بين الأكلات الحادقة والحلوى بأنواعها، إذ يمكن تحضيره بخطوات سهلة وإمكانات بسيطة في البيت بدلًا من شراؤه جاهز من الأسواق التجارية.

ويمكن القيام بطريقة عمل اللبن المكثف بخطوات سهلة وبسيطة داخل المنزل، وهو ما نستعرضه في السطور الآتية.

طريقة عمل اللبن المكثف

ويمكن القيام بطريقة عمل اللبن المكثف في الخطوات التالية، بمدة زمنية قصيرة، وذلك وفق وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

• المكونات

- كوب سكر بودرة منخول.

- كوب لبن بودرة منخول.

- كوب ماء دافئ.

- ملعقة زبدة كبيرة ذائبة.

• خطوات تحضير اللبن المكثف

1- ويمكنك القيام بطريقة عمل اللبن المكثف من خلال وضع كافة المكونات سويًا في الخلاط الكهربي.

2- اخفقيهم جيدًا حتى يمتزج القوام تمامًا.

3- وضع الخليط داخل وعاء جاف وحفظه في الثلاجة.

طريقة عمل اللبن المكثف المحلى

• المكونات

- كوب من السكر الأبيض الناعم.

- ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.

- رشة فانيليا.

4 أكواب من الحليب.

• خطوات عمل الحليب المكثف المحلي

- يضاف كل من السكر والحليب والبيكينج بادور والفانيليا داخل طاسة، واتركيهم على نار متوسطة الحرارة.

- قلبي المكونات جيدًا أثناء وضعهم على النار حتى لا ينفصلوا عن بعضهم البعض.

- عندما يصل الحليب لدرجة الغليان، ستظهر بعض الرغاوي على الوجه، قومي بإزالتها.

- اتركي الحليب على النار حتى يبرد ويتغير لونه للذهبي، وقلبيه من وقت للثاني.

طريقة عمل الحليب المكثف دون زبدة

• المكونات

- كوب وربع من اللبن البودرة.

- كوب من السكر البودرة.

- نصف كوب من الحليب السائل.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

• خطوات عمل الحليب المكثف دون زبدة

- اخلطي كل من السكر والحليب السائل والحليب البودرة والفانيليا في الخلاط الكهربي.

- ضعي الخليط على نار متوسطة الحرارة.

- اتركي الخليط حتى يغلي وحركيه من وقت لآخر.

- في الخطوة النهائية يوضع الخليط داخل برطمان لحين استخدامه.

حلويات تحتاج إلى الحليب المكثف

هناك العديد من أطباق الحلوى التي تحتاج إلى الحليب المكثف كـ مكون أساسي لتحضيرها، والتي من أبرزها:

1- الكيك الإسفنجية.

2- ليزي كيك.

3- حلوى اللوتس.

4- حلوى التيراميسو.

5- حلوى طبقات البسكويت الباردة.