أناقة وجمال.. جميع إطلالات النجمات على السجادة الحمراء بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير: إسلام فاروق-محمود عبد الناصر

تألقت النجمات على السجادة الحمراء في فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 بإطلالات خطفت الأنظار وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا نقدم لكم في التقرير التالي تجميعة لأبرز اللينكات الخاصة بنجوم الفن على السجادة الحمراء في اليوم الأول للمهرجان، على النحو التالي:

"فساتين شفافة وملفتة".. إطلالات الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي

"صيحة الأكمام المنفوخة" .. إطلالات ملفتة للنجمات في افتتاح مهرجان القاهرة

إطلالة أنيقة على كرسي متحرك في افتتاح "القاهرة السينمائي".. من هي؟

"الدريس كود السبب".. غياب رانيا يوسف عن مهرجان القاهرة - وإليك أجرأ إطلالاتها

"كب وفتحة ساق جريئة" .. كريم فهمي وزوجته في مهرجان القاهرة

بفستان يشبه التاج الملكي.. لبلبة تخطف الأنظار على "ريد كاربت" القاهرة السينمائي

بالأزرق.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار في افتتاح القاهرة السينمائي

إطلالة أنيقة لـ أمير شاهين وزوجته في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بإطلالة بيضاء.. إيهاب فهمي وزوجته على ريد كاربت افتتاح القاهرة السينمائي

صاحبة الإطلالة الأجرأ والأغرب في افتتاح "القاهرة السينمائي" .. من هي؟

كأميرات ديزني.. درة تتألق بإطلالة ملكية في افتتاح مهرجان القاهرة

بإطلالة ملكية.. سوسن بدر على السجادة الحمراء

ريهام عبدالغفور بإطلالة رصاصية ناعمة على "ريدكاربت" القاهرة السينمائي

"على راسها ريشة".. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة في افتتاح "القاهرة السينمائي"

بفستان بدلة.. إلهام شاهين بإطلالة مختلفة في افتتاح "القاهرة السينمائي"

بإطلالة لامعة وأكمام منفوخة.. ريهام حجاج في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

قوام ممشوق وخسارة في الوزن.. نرمين الفقي تتألق على "الريد كاربيت"

بإطلالة أنيقة.. صفية العمري في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بفستان أبيض.. أمينة خليل تتألق في القاهرة السينمائي

أروى جودة بـ"ملاية لف" على الريد كاربت في افتتاح "القاهرة السينمائي"

الأسود يليق بها.. إنجي المقدم تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي

بفستان جذاب.. دينا فؤاد تخطف الأنظار على "الريدكاربت" بمهرجان القاهرة السينمائي

بصيحة الريش.. يسرا تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

عبير صبري بإطلالة ملكية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ميرهان حسين بإطلالة ملفتة على ريد كاربت "القاهرة السينمائي"

هدى الإتربي بإطلالة جريئة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أيتن عامر بـ"بيبي بلو" في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

مطبوع عليها صور.. إطلالة لافتة لـ هند عاكف في "القاهرة السينمائي"

إطلالة جذابة لـ ميار الغيطي وزوجها على ريد كاربت افتتاح "القاهرة السينمائي"

رنا رئيس بـ"بينك وقصة كب" في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

عكس المتوقع.. أنوشكا ببدلة كلاسيك في افتتاح "القاهرة السينمائي"