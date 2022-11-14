"الدريس كود السبب".. غياب رانيا يوسف عن مهرجان القاهرة - وإليك أجرأ إطلالاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

شهد افتتاح مهرجان "القاهرة السينمائي" في دورته الـ 44 غياب عدد من النجمات أبرزهن رانيا يوسف ونجلاء بدر.

وتتسم إطلالات رانيا يوسف بالجرأة وإثارة الجدل في المهرجانات نستعرضها في الألبوم التالي، وصرحت رانيا يوسف ببرنامج "عرب وود" اللي مش عاجبه الـ dress code، ميروحش، والحياة بسيطة مش معقدة".

كان الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 أعلن عن وجود كود محدد للملابس التي سيرتديها الضيوف.

وقال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه لم يطلب شيئا غريبا بشأن الدريس كود الخاص بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولكن طلب أن يظهر الجميع بصورة لائقة تماثل ما يرتديه النجوم في المهرجانات السينمائية المهمة بكل دول العالم.

وقال في مؤتمر صحفي أقيم بفندق في القاهرة: "النجمات تلبس لبس بنشوفه في كل المهرجانات الدولية بدون مبالغة، أما الرجال فيكون بدلة سموكينج".، وأضاف ضاحكا ردا على سؤال ماذا سيفعل تجاه المخالفين الدريس كود "هحبسهم.. أنا ديكتاتور".