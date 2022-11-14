إطلالة أنيقة على كرسي متحرك في افتتاح "القاهرة السينمائي".. من هي؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

شهدت السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، مشهد مميز لإطلالة أنيقة على كرسي متحرك.

ظهرت الدكتورة إيمان كريم بفستان قصير باللون الأزرق وشراب تل باللون الأسود، ونسقت مع الإطلالة جاكيت فرو باللون الأسود أيضاً.

من هي إيمان كريم؟



الدكتورة إيمان كريم عضو مجلس إدارة نادي الصيد المصري، والحاصلة على الماجستير والدكتوراه وأستاذ اللغويات التطبيقية بكلية اللغات والترجمة بجامعة أكتوبر.

وتعد أول عضو هيئة تدريس في جامعة مصرية تمارس عملها وهي على كرسي متحرك وتمارس دورها في خدمة ذوي الإعاقة.

وصرحت دكتورة إيمان كريم خلال لقاء سابق لها في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا أنها مارست في طفولتها عدة رياضات منها الجمباز والإسكواش والسباحة والغطس، وقد أصيبت بكسر في فقرات الرقبة وهي تمارس رياضة الغطس، في سن 14، مما أصابها بشلل رباعي.