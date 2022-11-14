"صيحة الأكمام المنفوخة" .. إطلالات ملفتة للنجمات في افتتاح مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل



أنطلق اليوم الأحد، فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، والمقرر إنتهاءه في 22 نوفمبر 2022، بدار الأوبرا المصرية، حيث يتواجد به عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم ومعهم نخبة من أعضاء لجان التحكيم.

ريهام حجاج



ارتدت الفنانة ريهام حجاج، فستانا طويلا سك باللون الأسود مع اكمام منفوخة، ومزود بإكستنشن طويل من قماش الستان.

واعتمدت مكياجًا ناعمًا، واختارت تسريحة الشعر الملموم.

رنا رئيس

ارتدت الفنانة رنا فستانا طويلا باللون البينك ، بقصة الكب،وأكمام منفوش.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

هاجر أحمد

ارتدت الفنانة هاجر، فستانًا سك وعليه اكستنشن بأكمام منفوخة، ممزوج بلوني البينك والعنابي.

واعتمدت مكياجا ناعما، و اختارت تصفيفة الشعر الملموم.

داليا شوقي

ارتدت الفنانة داليا شوقي، بدلة باكمام منفوخه، ممزوجه باللون الأسود والفوشيا.

واعتمدت مكياجا ناعما، و اختارت تصفيفة الشعر الملموم.

وعلى السجادة الحمراء لافتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الليلة الأحد، يتوافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة وجذابة.



وتحرص النجمات على الظهور بإطلالات عادة ما تسرق عدسات المصورين وتخطف الأنظار وتُصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على "الريد كاربيت" في الافتتاح، أو على مدار فترة إقامة المهرجان المقام بدار الأوبرا المصرية.



وتتنوع إطلالات النجوم ما بين الأنيقة والجريئة والمتميزة والتقليدية وحتى السيئة أو غير المناسبة، على مدار أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.