أعراض الأنيميا عند الأطفال.. حالة واحدة تسبب خطورة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يصاب العديد من الأطفال بالأنيميا والنقص الحاد في خلايا الدم الحمراء، ويؤثر هذا على الأطفال في النمو وقد يتسبب في الإصابة بفقر الدم والعديد من الأمراض، لذلك يستعرض «هن» خلال السطور التالية أعراض الأنيميا عند الأطفال وتوقيت ظهورها.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسام موافي خلال لقاء تليفزيوني سابق، إن الطفل يولد بنقص الإنزيم الذي يحتوي على الخلايا الحمراء، وهو ما يسمى بالأنيميا أو فقر الدم ويكون سببه نقص الهيموجلوبين أكثر من اللازم في الجسم، ويتتلف نسبة نقص الهيموجلوبين عند كل شخص فتختلف عند الأطفال عن كبار السن، حيث يعاني الطفل المصاب بنقص الهيموجلوبين من نقص البروتين ونقص الأكسجين وخلل في الغدة النخامية.

أعراض الأنيميا عند الأطفال

وعدد «موافي» أعراض الأنيميا عند الأطفال، إذ أنها تعتمد على سرعة الهيموجلوبين وتكون الأعراض مشتركة مع كثير من الأمراض وهي كالتالي:

- الضعف العام.

- برودة اليدين والقدمين.

- بطء النمو.

- ضعف الشهية.

- ألم وتورم المفاصل.

- التنفس السريع الغير الطبيعي.

- المشكلات السُّلوكية.

- نقص المناعة والإنفلونزا.

- ضعف القدرة على المذاكرة.

- زيادة التوتر.

- كثرة النوم.

- الصداع الشديد.

متى تظهر أعراض الأنيميا عند الأطفال؟

وقال «أحمد البليدي» أستاذ الأطفال وحديثي الولادة، خلال لقاء سابق في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على قناة «cbc» إن أعراض الأنيميا عند الأطفال تبدأ سريعًا وتنتج عن سوء التغذية الذي يسبب فقر الدم، وذلك نتيجة للعديد من الأسباب التي تحدث مع التغيرات في الجسم، كالتغيرات التي تحدث في فترة الرضاعة والمراهقة.

وأضاف «البليدي» أنه يجب قياس صورة الدم بشكل دوري وروتيني حتى يتم علاج الطفل من الأنيميا عند بداية مؤشر ظهور نقص الحديد وفقدان الدم الذي يحتاج إلى إنتاج عدد كبير من خلايا الدم الحمراء.

- متى يكون فقر الدم خطير عند الأطفال:

وبحسب موقع «healthy children.org» الخاص بصحة الأطفال يكون فقر الدم خطيرا عند الأطفال عندما يحدث نقص هائل في خلايا الدم الحمراء التي يكون الغرض الرئيسي منها حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وإذا لم يحصل الجسم على كمية كافية من الأكسجين تحدث أعراض مختلفة من نقص الحديد ونقص حمض الفوليك أو فيتامين ب 12، وذلك بسبب انخفاض الوزن عند الولادة أو التاريخ العائلي للإصابة بنوع وراثي من فقر الدم مما يشكل خطرًا على صحة الطفل.