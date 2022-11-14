الامارات | تمارين اليقظة تساعد على تحسين القوى العقلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح خبير علم النفس الرياضي في معهد كارلسروهه للتكنولوجيا (KIT) الألماني دراكو جيكوك بممارسة تمارين اليقظة، التي يمكن أن تساعد الرياضيين في تحسين الأداء والوصول إلى أفضل مستويات التدريب.

وأضاف: «تساعد تمارين اليقظة المنتظمة على تحسين القوى العقلية»؛ إذ يقوم الأشخاص الذين يتمتعون بالاستقرار العاطفي بتقييم المواقف بشكل إيجابي بدلاً من التركيز على الصعوبات، وهو ما يساعد في الحياة بشكل عام وفي التمارين الرياضية بشكل خاص.

ويمكن أداء تمارين اليقظة مثل تمارين العضلات، حيث يتم التركيز على اللحظة الحالية، بمعنى الإدراك الواعي لأحاسيس الجسد والأفكار والمشاعر من دون تقييمها، وإلى جانب تمارين التركيز فإن تمارين اليقظة تهدف إلى تعليم المرء كيفية مراقبة أفكاره ومشاعره وعدم السماح لها بالتحكم فيه.

وشدّد الخبير الألماني على ضرورة أداء تمارين اليقظة بصورة منتظمة حتى تظهر فوائدها، إذ يمكن تدريب القدرة الخاصة بالحفاظ على التركيز والتحكم في العواطف والمشاعر بطريقة تدريب العضلات نفسها.