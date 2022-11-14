الامارات | أحمد عمارة: السلبية بداية الانطلاق نحو الإيجابية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط حضور لافت بقاعة الاحتفالات، حلّ استشاري الصحة النفسية، الدكتور أحمد عمارة، ضيفاً على معرض الشارقة الدولى للكتاب، خلال محاضرة بعنوان «الجانب المشرق للسلبية»، تحدث خلالها عن أربعة محاور: «من أين تأتي السلبية»، و«الإيجابية السامة.. وكيف يرتكب البعض سلبيات تحت مسمى الوعي»، و«فوائد السلبية وسبب وجودها»، و«كيف تستخدم السلبية لتحقيق أكبر مكاسب في حياتك وتنطلق بقوة أكبر ممن لم يكن لديه سلبيات».

وأكد عمارة أن السلبية هي بداية الانطلاق نحو الإيجابية، فلا يستطيع أحد أن ينطلق نحو الإيجابية إلا بالرجوع للوراء، وهذا هو الجانب الأسمى لوجود «الضد» في الحياة، مشيراً إلى أن السلبية تأتي في الأساس من «العقل البشري»، لأن كل ما في الكون محايد، فهو ليس سلبياً أو إيجابياً.

وأضاف: «كلما ترغب في الانطلاق إلى الأمام سترجع إلى الخلف، فالبعض يرى الرجوع للخلف سلبياً، لكن البعض الآخر يراه إيجابياً للانطلاق للأمام».

ورأى عمارة أن «الإيجابية السامة» من أخطر ما نتعرّض له، ومن أعراضها: أولاً: التأنيب وجلد الذات، فمن يقوم بجلد ذاته يرفض أن يكون في نفسه سلبيات، والذي يرفض ذلك لن يتقدم في حياته لأن هذه هي طبيعة النفس البشرية، وثانياً: التفنن في إخفاء المشاعر والخدع، فالذي يمنع الإحساس بالألم يعيش في ألم أكبر منه ويعيش إحساساً صعباً، وثالثاً: الانفعال الشديد والرفض التام حينما يحاول أحد إظهار خطأ لك، ورابعاً: «عدم النظر إلى جوانب النقص، فطالما تعاني ألماً أو خوفاً، اعمل على الجذر لأكثر النقاط التي توجعك»، وخامساً: التشبث بالعبارات التوكيدية الإيجابية والمبالغة في إظهار هذه المشاعر على مواقع التواصل الاجتماعي.