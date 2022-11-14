الامارات | «الجير» يتراكم على طقم الأسنان أيضاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مبادرة ألمانية تُعنى بصحة الأسنان، إن الجير يمكن أن يتراكم على طقم الأسنان أيضاً، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال ملاحظة صعوبة خلع طقم الأسنان. وأوضحت مبادرة برودينتي proDente الألماينة، أن وجود الجير - ولو بكميات صغيرة - على عناصر التوصيل الخاصة بطقم الأسنان يتسبب في عدم استقراره في الفم.

ويجب استشارة طبيب الأسنان فور ملاحظة تراكم الجير على طقم الأسنان؛ لأن طبقات الجير يمكن أن تجعل طقم الأسنان غير قابل للاستخدام. وللحيلولة دون ذلك ينبغي تنظيفه بمعدل مرتين بواسطة الفرشاة المخصصة لطقم الأسنان، ولا ينبغي استخدام معجون الأسنان لأنه قد يؤدي إلى حدوث خدوش بطقم الأسنان.

وبدلاً من المعجون يمكن استخدام رغوة العناية أو صابون سائل مع مراعاة شطف طقم الأسنان جيداً.