الامارات | معالم دبي.. ملهمة

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شكرا لقرائتكم خبر عن معالم دبي.. ملهمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحد معالم دبي الملهمة، متحف المستقبل في قلب مدينتنا النابض بالجمال والحياة.. «أجمل مبنى على وجه الأرض» يحفز المبدعين، ويدفعهم للتعبير عنه بشكل فني، كما جسدته يد المبدع في هذا العمل الذي اجتذب زوار أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي التجاري العالمي، والتي رفعت شعار «الاستدامة.. الفن من أجل مستقبل أفضل»، وتواصلت يومين، عارضةً أعمالاً لفنانين عالميين ومحليين.
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