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الامارات | معالم دبي.. ملهمة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحد معالم دبي الملهمة، متحف المستقبل في قلب مدينتنا النابض بالجمال والحياة.. «أجمل مبنى على وجه الأرض» يحفز المبدعين، ويدفعهم للتعبير عنه بشكل فني، كما جسدته يد المبدع في هذا العمل الذي اجتذب زوار أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي التجاري العالمي، والتي رفعت شعار «الاستدامة.. الفن من أجل مستقبل أفضل»، وتواصلت يومين، عارضةً أعمالاً لفنانين عالميين ومحليين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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