طريقة عمل البسيسة الفلاحي بالعسل الأسود في البيت.. وصفات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«البسيسة الفلاحي» من أكثر الحلويات المعروفة في المطبخ المصري، لمذاقها المميز وسهولة تحضيرها في دقائق معدودة.

وترغب العديد من السيدات معرفة طريقة عمل البسيسة الفلاحي على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، بالعسل الأسود أو باستخدام دقيق الذرة، المستخدم في البسبوسة.

طريقة عمل البسيسة

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب عسل أسود.

ربع كوب زبدة.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة ملح.

نصف كوب حليب.

ملعقة بيكنج باودر.

نصف كوب من الفول السوداني.

ملعقتين سمسم.

نصف ملعقة بيكربونات.

طريقة تحضير بسيسة بالعسل الأسود

يوضع السكر الزبدة، والعسل الأسود في وعاء.

قلبي المكونات السابقة بشكل جيد جدًا حتى يصبح قوامها متجانس مع بعضها البعض.

في بولة عميقة قومي بمزج المكونات الآتية الدقيق، البيكنج باودر، البيكربونات، الملح والسمسم.

ضعي مزيج العسل الأسود الذي صنعتيه من قبل على الدقيق.

اخلطي المكونات بشكل جيد جدًا، وابدئي بوضع الحليب تدريجيًا على المكونات، مع الاستمرار في الدمج حتى تحصلين على القوام المناسب.