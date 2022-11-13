بـ«فساتين حمراء».. إطلالات لافتة للنجمات في مهرجان القاهرة السينمائي «صور»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

منذ إعلان موعد انطلاق الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة السينمائي، بدأت العديد من النجمات في التحضير لـ ظهورهن بشكل مميز وجذاب، من حيث اختيار لون الفستان وتصميمه، حتى لا يتشابهن مع بعضهن على السجادة الحمراء.

واليوم، ومع بداية فاعليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا، لم يسيطر اللون الأسود وحده على الإطلالات، إذ ظهر اليوم اللون الأحمر الذي سيطر وبقوة على العديد من إطلالات الفنانات بمختلف الأجيال.

الأحمر يسيطر على مهرجان القاهرة السينمائي

وتألقت العديد من الفنانات على السجادة الحمراء باللون الأحمر الخاطف للأنظار، وعلى رأسهن الفنانة لبنى عبدالعزيز، التي ظهرت بفستان منفوش، بينما تألقت أيضًا الفنانة نيللي كريم بفستان أحمر من الستان، طويل دون أكمام.

وكذلك الفنانة هبة مجدي، التي ارتدت فستان أحمر غير مُتكلف بسيط للغاية، كما ظهرت نهال عنبر بفستان أحمر من الشيفون أيضًا، وكذلك الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين.

مهرجان القاهرة السينمائي

وافتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الليلة، الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح المُعد خصيصًا لحفل الافتتاح في دار الأوبرا المصرية، وحضر حفل الافتتاح نخبة من نجوم الفن والثقافة من داخل مصر وخارجها.

وحرص الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على اصطحاب عدد من ذوي الهمم على الريد كاربت، الخاصة بالمهرجان، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، من الفترة 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وفي النهاية احتفل حضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعيد ميلاد الفنانة لبلبة، خلال إلقائها كلمتها أمام الجمهور على هامش تكريمها في حفل افتتاح المهرجان.